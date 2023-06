ВИДЕО. Брешия в шоке. Матч плей-аут Серии B остановлен из-за беспорядков

Скандал произошел в матче за сохранение прописки во втором дивизионе чемпионата Италии.

Брешия и Козенца проводили плей-аут из двух матчей за право остаться в Серии B. Ранее в первом матче победу одержала Козенца (1:0).

Во второй игре дома Брешия сумела отыграть гандикап. При счете 1:0, когда казалось, что игра перейдет в овертайм, на 90+5 минуте хозяева пропустили гол со штрафного.

Судья засчитал взятие ворот (1:1), после чего разочарованные фанаты Брешии начали кидать файеры на поле. И арбитр принял решение остановить игру, команды ушли в раздевалки.

Серия B. Плей-аут

Ответный матч, 1 июня

Брешия – Козенца – 1:1 (матч остановлен)

Голы: Бизоли, 74 – Мерони, 90+5

Первый матч – 0:1

ВИДЕО. Вся Брешия в шоке. Матч плей-аут Серии B остановлен из-за беспорядков

#Brescia Ultras take control as their team are effectively condemned to Serie C by a late #Cosenza goal



The players have returned to the dressing room with a minute to play pic.twitter.com/CujTvLW6V0