ВИДЕО. Брешия в шоке. Матч плей-аут Серии B остановлен из-за беспорядков
Скандал произошел в поединке за сохранение прописки во втором дивизионе
Скандал произошел в матче за сохранение прописки во втором дивизионе чемпионата Италии.
Брешия и Козенца проводили плей-аут из двух матчей за право остаться в Серии B. Ранее в первом матче победу одержала Козенца (1:0).
Во второй игре дома Брешия сумела отыграть гандикап. При счете 1:0, когда казалось, что игра перейдет в овертайм, на 90+5 минуте хозяева пропустили гол со штрафного.
Судья засчитал взятие ворот (1:1), после чего разочарованные фанаты Брешии начали кидать файеры на поле. И арбитр принял решение остановить игру, команды ушли в раздевалки.
Серия B. Плей-аут
Ответный матч, 1 июня
Брешия – Козенца – 1:1 (матч остановлен)
Голы: Бизоли, 74 – Мерони, 90+5
Первый матч – 0:1
ВИДЕО. Вся Брешия в шоке. Матч плей-аут Серии B остановлен из-за беспорядков
Andrea Meroni tied his team with a last minute goal Brescia 1-1 Cosenzapic.twitter.com/3sFQIZPoJb— FootColic ⚽️ (@FootColic) June 1, 2023
#Brescia Ultras take control as their team are effectively condemned to Serie C by a late #Cosenza goal— Calcio England (@CalcioEngland) June 1, 2023
The players have returned to the dressing room with a minute to play pic.twitter.com/CujTvLW6V0
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