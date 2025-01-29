29 января проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Стад де Рудуру в городе Генгам. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

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Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Старт противостояния пришлось отложить на пару минут. Из-за файер-шоу болельщиков над полем растянулся дым.

ФОТО. Матч Реала в Лиге чемпионов начался позже из-за дыма