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Лига чемпионов
29 января 2025, 22:31 | Обновлено 29 января 2025, 22:32
208
0

ФОТО. Матч Реала в Лиге чемпионов начался позже из-за дыма

Сливочные во Франции проводят поединок 8-го тура еврокубка против Бреста

29 января 2025, 22:31 | Обновлено 29 января 2025, 22:32
208
0
ФОТО. Матч Реала в Лиге чемпионов начался позже из-за дыма
Getty Images/Global Images Ukraine

29 января проходит матч 8-го тура Лиги чемпионов 2024/25 между командами Брест и Реал Мадрид.

Коллективы играют на стадионе Стад де Рудуру в городе Генгам. Время начала встречи – 22:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

Украинский голкипер королевского клуба Андрей Лунин остался на скамейке запасных.

Старт противостояния пришлось отложить на пару минут. Из-за файер-шоу болельщиков над полем растянулся дым.

ФОТО. Матч Реала в Лиге чемпионов начался позже из-за дыма

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файеры фото Реал Мадрид Брест (Франция) Лига чемпионов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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