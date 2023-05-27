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ATP
27 мая 2023, 23:25 | Обновлено 27 мая 2023, 23:45
247
1

Чилиец, который был отстранен из-за допинга, выиграл трофей в Женеве

Николас Харри обыграл Григора Димитрова в матче за титул в Швейцарии

27 мая 2023, 23:25 | Обновлено 27 мая 2023, 23:45
247
1
Чилиец, который был отстранен из-за допинга, выиграл трофей в Женеве
ATP. Николас Харри

Чилийский теннисист Николас Харри (АТР 54) выиграл трофей на грунтовом турнире серии АТР 250 в Женеве (Швейцария).

В финале соревнований чилиец обыграл Григора Димитрова (Болгария, ATP 33) в двух сетах за 1 час и 38 минут.

ATP 250 Женева. Грунт. Финал

Николас Харри (Чили) – Григор Димитров (Болгария) [4] – 7:6 (7:1), 6:1

Для 27-летнего Харри это третий трофей в карьере. В 2023 году он выиграл соревнования в Сантьяго.

Интересно, что Николас был отстранен от тенниса 14 января 2020 года. Дело в том, что в конце 2019 года у него нашли запрещенные препараты, которые были расценены как допинг. Однако впоследствии ITF постановила, что Харри «не несет существенной вины или халатности в своем нарушении». Срок дисквалификации истек 15 ноября 2020 года.

Хайлайты матча:

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Николас Харри Григор Димитров ATP Женева
Источник Sport.ua
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ptolemeus
Загадка сторіччя)) Вже кілька місяців спостерігаю його заклеєний ніс і ніде не знайшов інформації про причину.
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