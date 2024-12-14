Игроки АТР-тура выбрали обладателя награды имени Стефана Эдберга

33-летний болгарский теннисист Григор Димитров, который сейчас занимает 10-е место в мировом рейтинге, получил награду имени Стефана Эдберга.

Эту награду вручают за проявленный спортивный дух, честность и профессионализм на корте и вне его, а победителя в этой номинации выбирают игроки АТР-тура.

С 2004 по 2021 году эту награду получали только Роджер Федерер (2004–2009, 2011–1017) и Рафаэль Надаль (2010, 2018–2021). В 2022 приз достался Касперу Рууду, а в 2023 – Карлосу Алькарасу.

Ранее в АТР назвали победителей в номинации Прогресс и Камбек года.