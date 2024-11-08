ATP08 ноября 2024, 13:04 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:08
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ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024
Итоговый турнир у мужчин пройдет с 10 по 17 ноября в Турине, Италия
08 ноября 2024, 13:04 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:08
149
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С 10 по 17 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир АТР 2024.
Восемь лучших теннисистов сезона были распределены на 2 группы. В полуфинал выйдут по два лучших игрока из каждого квартета.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ilie Nastase Group:
- Янник Синнер
- Даниил Медведев
- Тейлор Фритц
- Алекс де Минаур
John Newcombe Group
- Александр Зверев
- Карлос Алькарас
- Каспер Рууд
- Андрей Рублев
В четверг в Турине состоялась официальная фотоссесия участников.
ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024
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