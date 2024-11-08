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  4. ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024
ATP
08 ноября 2024, 13:04 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:08
149
0

ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024

Итоговый турнир у мужчин пройдет с 10 по 17 ноября в Турине, Италия

08 ноября 2024, 13:04 | Обновлено 08 ноября 2024, 13:08
149
0
ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024
ATP

С 10 по 17 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир АТР 2024.

Восемь лучших теннисистов сезона были распределены на 2 группы. В полуфинал выйдут по два лучших игрока из каждого квартета.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ilie Nastase Group:

  • Янник Синнер
  • Даниил Медведев
  • Тейлор Фритц
  • Алекс де Минаур

John Newcombe Group

  • Александр Зверев
  • Карлос Алькарас
  • Каспер Рууд
  • Андрей Рублев

В четверг в Турине состоялась официальная фотоссесия участников.

ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024

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Итоговый турнир ATP Григор Димитров Андрей Рублев Тейлор Фритц Александр Зверев Даниил Медведев Стефанос Циципас Каспер Рууд Алекс де Минаур Янник Синнер Карлос Алькарас (теннисист) фотосессия фото
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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