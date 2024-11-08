С 10 по 17 ноября в Турине (Италия) пройдет Итоговый турнир АТР 2024.

Восемь лучших теннисистов сезона были распределены на 2 группы. В полуфинал выйдут по два лучших игрока из каждого квартета.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ilie Nastase Group:

Янник Синнер

Янник Синнер Даниил Медведев

Тейлор Фритц

Тейлор Фритц Алекс де Минаур

John Newcombe Group

Александр Зверев

Александр Зверев Карлос Алькарас

Карлос Алькарас Каспер Рууд

Каспер Рууд Андрей Рублев

В четверг в Турине состоялась официальная фотоссесия участников.

ФОТО. 5.5 теннисиста. Как прошла фотосессия участников ATP Finals 2024