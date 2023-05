Мохамед САЛАХ: «Я совершенно опустошен»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах через Твиттер обратился к болельщикам «красных» после того, как стало известно о непопадании команды в Лигу чемпионов по итогам нынешнего сезона в АПЛ.

«Я совершенно опустошен. Этому нет абсолютно никаких оправданий. У нас было все необходимое, чтобы пробиться в Лигу чемпионов на следующий год, но мы потерпели неудачу.

Мы – «Ливерпуль», и квалификация в этот турнир – это необходимый минимум. Извините, но еще слишком рано для воодушевляющего или оптимистичного поста. Мы подвели себя и вас», – написал Салах.

I’m totally devastated. There’s absolutely no excuse for this. We had everything we needed to make it to next year’s Champions League and we failed. We are Liverpool and qualifying to the competition is the bare minimum. I am sorry but it’s too soon for an uplifting or optimistic… pic.twitter.com/qZmA9WsueM