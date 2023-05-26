Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны Поддержать

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Впервые при Клоппе. Ливерпуль остался без Лиги чемпионов
Англия
26 мая 2023, 01:14 |
189
0

Впервые при Клоппе. Ливерпуль остался без Лиги чемпионов

Мерсисайдцев не будет в топ-4 АПЛ

26 мая 2023, 01:14 |
189
0
Впервые при Клоппе. Ливерпуль остался без Лиги чемпионов
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

«Ливерпуль» сезон-2022/2023 в чемпионате Англии завершит за пределами ведущей четверки. В ней, как ранее уже сообщалось, войдут чемпион «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Таким образом, «красные» впервые в эру немецкого тренера Юргена Клоппа не будут выступать в главном европейском клубном турнире.

Клопп принял «Ливерпуль» по ходу сезона-2015/2016, в котором мерсисайдцы финишировали в Английской Премьер-лиге на 8-м месте. После этого «Ливерпуль» шесть сезонов подряд квалифицировался в Лигу чемпионов.

На этом отрезке «красные» трижды доходили до финала ЛЧ и один раз выиграли турнир.

По теме:
Фрэнк ЛЭМПАРД: «Это плохой год для Челси»
ТЕН ХАГ: «Мы хотели победить и показали победный настрой»
Мудрик получил 3-ю оценку среди лучших в Челси. Выше – у 18-летнего игрока
Ливерпуль Юрген Клопп Лига чемпионов Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
Источник Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
Хоккей | 25 мая 2023, 18:48 8
ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию
ЧМ по хоккею. США вышли в полуфинал, Германия неожиданно выбила Швейцарию

Один сенсационный результат

Источник: Мирон Маркевич может возглавить Карпаты, сын станет ассистентом
Футбол | 25 мая 2023, 21:19 9
Источник: Мирон Маркевич может возглавить Карпаты, сын станет ассистентом
Источник: Мирон Маркевич может возглавить Карпаты, сын станет ассистентом

В «Карпатах» приняли решение распрощаться с наставником Андреем Тлумаком

Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Бокс | 25.05.2023, 19:46
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Стали известны дата и место проведения боя Александр Усик – Дэниел Дюбуа
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Водные виды | 25.05.2023, 18:41
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
Герой Украины Яна Клочкова переехала в оккупированный Крым и молчит о войне
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Футбол | 26.05.2023, 02:03
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 26 мая
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
ВИДЕО. Курьез года. В Швеции вратарь перепутал мяч с 11-метровой отметкой
24.05.2023, 01:55 4
Футбол
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
Турнирная таблица. Шахтер близок к чемпионству, Днепр-1 – в 5 очках позади
24.05.2023, 20:35 15
Футбол
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
ФОТО. Жена украинского голкипера заявила, что Крым – это россия
25.05.2023, 04:26 34
Футбол
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
Девин ХЕЙНИ: «Ломаченко – больной неудачник»
24.05.2023, 20:08 10
Бокс
Промоутер: «Вопрос, почему бой американца и украинца судят три американца»
Промоутер: «Вопрос, почему бой американца и украинца судят три американца»
24.05.2023, 17:11 11
Бокс
Заработал пенальти. Цыганков получил вторую оценку среди лучших в Жироне
Заработал пенальти. Цыганков получил вторую оценку среди лучших в Жироне
24.05.2023, 04:40 2
Футбол
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
Свитолина разобралась с Грачевой на пути в полуфинал в Страсбурге
25.05.2023, 18:19 14
Теннис
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Чемпионат мира по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
25.05.2023, 10:00 4
Хоккей
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности