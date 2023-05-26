Впервые при Клоппе. Ливерпуль остался без Лиги чемпионов

«Ливерпуль» сезон-2022/2023 в чемпионате Англии завершит за пределами ведущей четверки. В ней, как ранее уже сообщалось, войдут чемпион «Манчестер Сити», «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасл».

Таким образом, «красные» впервые в эру немецкого тренера Юргена Клоппа не будут выступать в главном европейском клубном турнире.

Клопп принял «Ливерпуль» по ходу сезона-2015/2016, в котором мерсисайдцы финишировали в Английской Премьер-лиге на 8-м месте. После этого «Ливерпуль» шесть сезонов подряд квалифицировался в Лигу чемпионов.

На этом отрезке «красные» трижды доходили до финала ЛЧ и один раз выиграли турнир.