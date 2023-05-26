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  4. Топ-четверка известна. Ман Юнайтед получил последнюю от Англии путевку в ЛЧ
Англия
26 мая 2023, 00:15 | Обновлено 26 мая 2023, 00:29
291
0

Топ-четверка известна. Ман Юнайтед получил последнюю от Англии путевку в ЛЧ

«Ливерпулю» с Юргеном Клоппом придется играть в Лиге Европы

26 мая 2023, 00:15 | Обновлено 26 мая 2023, 00:29
291
0
Топ-четверка известна. Ман Юнайтед получил последнюю от Англии путевку в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Манчестер Юнайтед» после победы над «Челси» (4:1) набрал 72 очка и получил последнюю от Англии путевку в Лигу чемпионов 2023/24.

Ранее в главный еврокубковый турнир пробились «Манчестер Сити» (89 очков), «Арсенал» (81) и «Ньюкасл» (70).

В Лиге Европы от Англии сыграют «Ливерпуль» (66) с Юргеном Клоппом и «Брайтон» (62) с Роберто Де Дзерби .

За путевку в Лигу конференций в последнем туре заочно поспорят «Астон Вилла» (58) и «Тоттенхэм» (57).

Турнирная таблица АПЛ после 37 туров

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Источник Sport.ua
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