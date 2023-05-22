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22 мая 2023, 12:15 | Обновлено 22 мая 2023, 12:31
476
0

Ничего нового. В Австрии определился чемпион страны

Досрочно стал известен лучший клуб австрийской Бундеслиги

22 мая 2023, 12:15 | Обновлено 22 мая 2023, 12:31
476
0
Ничего нового. В Австрии определился чемпион страны
Getty Images/Global Images Ukraine

На вершину турнирной таблицы в чемпионате Австрии досрочно взошел клуб «РБ Зальцбург».

«Быки» стали недосягаемыми для конкурентов после победы в чемпионской группе сезона ближайшим конкурентом – «Штурмом» из Граца – со счетом 2:1. За два тура до завершения чемпионата «РБ Зальцбург» опережает «Штурм» на 6 очков и останется на первой позиции, так как имеет над командой из Граца перевес в личных встречах.

«РБ Зальцбург» стал чемпионом Австрии в десятый раз кряду. Всего в истории на счету «быков» 17 чемпионских титулов.

«РБ Зальцбург» в статусе чемпиона Австрии сразу же сыграет в группе Лиги чемпионов. Обладатель второй позиции в таблице австрийской Бундеслиги выступит в квалификации ЛЧ.

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Ред Булл Зальцбург Штурм Грац чемпионат Австрии по футболу
Источник Sport.ua
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