Ничего нового. В Австрии определился чемпион страны

На вершину турнирной таблицы в чемпионате Австрии досрочно взошел клуб «РБ Зальцбург».

«Быки» стали недосягаемыми для конкурентов после победы в чемпионской группе сезона ближайшим конкурентом – «Штурмом» из Граца – со счетом 2:1. За два тура до завершения чемпионата «РБ Зальцбург» опережает «Штурм» на 6 очков и останется на первой позиции, так как имеет над командой из Граца перевес в личных встречах.

«РБ Зальцбург» стал чемпионом Австрии в десятый раз кряду. Всего в истории на счету «быков» 17 чемпионских титулов.

«РБ Зальцбург» в статусе чемпиона Австрии сразу же сыграет в группе Лиги чемпионов. Обладатель второй позиции в таблице австрийской Бундеслиги выступит в квалификации ЛЧ.

SIIIUUUUUYYYYYUUUUUU TEN IN A ROW! WE COME BACK FROM BEHIND TO BEAT STURM, AND ARE CHAMPIONS OF AUSTRIA ONCE AGAIN 👑👑👑👑👑👑👑👑 pic.twitter.com/KvEufYcIei