Что там Таловеров? ЛАСК сотворил камбэк в чемпионате Австрии

10 ноября в рамках 11-го туру чемпионата Австрии ЛАСК побывал в гостях у клуба «Альтах».

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Матч закончился минимальной победой ЛАСК со счетом 2:1. Гости проигрывали до начала дополнительного времени. За несколько минут до конца игры дублем отличился Максимилиан Энтруп, который принес клубу три очка.

Максим Таловеров участия в матче не принял – пробыл на замене весь поединок.

В турнирной таблице ЛАСК поднялся на седьмое место (17 баллов). «Альтах» остался на своей 11-й строчке (9 очков).

Чемпионат Австрии. 13-й тур, 10 ноября

«Альтах» – ЛАСК – 1:2

Голы: Эстрада, 65 – Энтруп, 90, 90+4