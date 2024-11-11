Что там Таловеров? ЛАСК сотворил камбэк в чемпионате Австрии
Команда с украинцем поднялась на седьмое место в лиге
10 ноября в рамках 11-го туру чемпионата Австрии ЛАСК побывал в гостях у клуба «Альтах».
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Матч закончился минимальной победой ЛАСК со счетом 2:1. Гости проигрывали до начала дополнительного времени. За несколько минут до конца игры дублем отличился Максимилиан Энтруп, который принес клубу три очка.
Максим Таловеров участия в матче не принял – пробыл на замене весь поединок.
В турнирной таблице ЛАСК поднялся на седьмое место (17 баллов). «Альтах» остался на своей 11-й строчке (9 очков).
Чемпионат Австрии. 13-й тур, 10 ноября
«Альтах» – ЛАСК – 1:2
Голы: Эстрада, 65 – Энтруп, 90, 90+4
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