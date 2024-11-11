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11 ноября 2024, 02:26 | Обновлено 11 ноября 2024, 02:33
118
0

Что там Таловеров? ЛАСК сотворил камбэк в чемпионате Австрии

Команда с украинцем поднялась на седьмое место в лиге

11 ноября 2024, 02:26 | Обновлено 11 ноября 2024, 02:33
118
0
Что там Таловеров? ЛАСК сотворил камбэк в чемпионате Австрии
ФК ЛАСК. Максим Таловеров

10 ноября в рамках 11-го туру чемпионата Австрии ЛАСК побывал в гостях у клуба «Альтах».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч закончился минимальной победой ЛАСК со счетом 2:1. Гости проигрывали до начала дополнительного времени. За несколько минут до конца игры дублем отличился Максимилиан Энтруп, который принес клубу три очка.

Максим Таловеров участия в матче не принял – пробыл на замене весь поединок.

В турнирной таблице ЛАСК поднялся на седьмое место (17 баллов). «Альтах» остался на своей 11-й строчке (9 очков).

Чемпионат Австрии. 13-й тур, 10 ноября

«Альтах» – ЛАСК – 1:2

Голы: Эстрада, 65 – Энтруп, 90, 90+4

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Максим Таловеров ЛАСК Альтах чемпионат Австрии по футболу
Андрій Вітренко
Андрій Вітренко Sport.ua
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