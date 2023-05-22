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Валенсия
21.05.2023 19:30 – FT 1 : 0
Реал Мадрид
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Испания
22 мая 2023, 00:40 | Обновлено 22 мая 2023, 00:55
668
1

АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить

Ла Лига рассмотрит инцидент с расизмом во время матча в Валенсии

22 мая 2023, 00:40 | Обновлено 22 мая 2023, 00:55
668
1
АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить
ФК Реал. Анчелотти и Винисиус

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал расистский инцидент в матче Ла Лиги с «Валенсией» (0:1).

В конце матча у галактикос красную карточку получил Винисиус Жуниор. Он сказал рефери, что не хочет больше играть, поскольку его оскорбляли зрители с трибун на расистской почве.

Анчелотти: «Мы поддерживаем Винисиуса. Он не хотел продолжать играть.

В Ла Лиге – серьезные проблемы с расизмом. Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить. И я сказал это арбитру.

Как мы сыграли? Да я не хочу говорить о футболе. Разве вы хотите говорить о футболе сейчас?»

Уже известно, что Ла Лига рассмотрит инцидент с расизмом во время матча в Валенсии. Мадридский «Реал» требует наказаний для виновников.

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Источник Twitter
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BekXan
Вкотре доводить те що самі страшні расисти саме чорнокожі.Бо всім іншим начхати хто якого кольору.Але самі чорнокожі з дитинства їм прививають ось це все що вони хтось ,або на когось схожі.І потім по життю скиглять.
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