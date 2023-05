АНЧЕЛОТТИ: Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал расистский инцидент в матче Ла Лиги с «Валенсией» (0:1).

В конце матча у галактикос красную карточку получил Винисиус Жуниор. Он сказал рефери, что не хочет больше играть, поскольку его оскорбляли зрители с трибун на расистской почве.

Анчелотти: «Мы поддерживаем Винисиуса. Он не хотел продолжать играть.

В Ла Лиге – серьезные проблемы с расизмом. Весь стадион называл Вини обезьяной. Матч нужно было остановить. И я сказал это арбитру.

Как мы сыграли? Да я не хочу говорить о футболе. Разве вы хотите говорить о футболе сейчас?»

Уже известно, что Ла Лига рассмотрит инцидент с расизмом во время матча в Валенсии. Мадридский «Реал» требует наказаний для виновников.

Journalist: "The chants were 'tonto' (st*pid) and not 'mono' (m*nkey)."



Ancelotti: "(Laughs) Do you think the referee stopped the game because they shouted that to Vini? No."



Journalist: "You're accusing [the fans] of racism. It's a serious matter." pic.twitter.com/j7n4DPnQb1