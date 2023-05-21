Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях уступил «Валенсии» со счетом 0:1.

Единственный гол на 33-й минуте для «летучих мышей» забил Диего Лопес.

В концовке игры случился скандал. Между игроками произошла потасовка. У галактикос красную карточку получил Винисиус Жуниор. Он сказал рефери, что не хочет больше играть, поскольку его оскорбляли зрители с трибун на расистской почве.

«Реал» с 71 очком остался на 3-й позиции, позади мадридского Атлетико (72). «Валенсия» набрала 40 очков и поднялась из опасной зоны на 13-ю позицию.

Ла Лига. 35-й тур, 21 мая

Валенсия – Реал Мадрид – 1:0

Голы: Диего Лопес, 33

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Диего Лопес, 33 мин.

Фото: Винисиус Жуниор