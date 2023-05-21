Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
Болельщики оскорбляли форварда галактикос на расистской почве
В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях уступил «Валенсии» со счетом 0:1.
Единственный гол на 33-й минуте для «летучих мышей» забил Диего Лопес.
В концовке игры случился скандал. Между игроками произошла потасовка. У галактикос красную карточку получил Винисиус Жуниор. Он сказал рефери, что не хочет больше играть, поскольку его оскорбляли зрители с трибун на расистской почве.
«Реал» с 71 очком остался на 3-й позиции, позади мадридского Атлетико (72). «Валенсия» набрала 40 очков и поднялась из опасной зоны на 13-ю позицию.
Ла Лига. 35-й тур, 21 мая
Валенсия – Реал Мадрид – 1:0
Голы: Диего Лопес, 33
Видеообзор матча
ГОЛ! 1:0. Диего Лопес, 33 мин.
Фото: Винисиус Жуниор
События матча
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