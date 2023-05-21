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Чемпионат Испании
Валенсия
21.05.2023 19:30 – FT 1 : 0
Реал Мадрид
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Испания
21 мая 2023, 21:55 | Обновлено 21 мая 2023, 23:05
2730
6

Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса

Болельщики оскорбляли форварда галактикос на расистской почве

21 мая 2023, 21:55 | Обновлено 21 мая 2023, 23:05
2730
6
Расистский скандал. Реал проиграл Валенсии с удалением Винисиуса
Getty Images/Global Images Ukraine. Винисиус Жуниор

В матче 35-го тура чемпионата Испании «Реал» в гостях уступил «Валенсии» со счетом 0:1.

Единственный гол на 33-й минуте для «летучих мышей» забил Диего Лопес.

В концовке игры случился скандал. Между игроками произошла потасовка. У галактикос красную карточку получил Винисиус Жуниор. Он сказал рефери, что не хочет больше играть, поскольку его оскорбляли зрители с трибун на расистской почве.

«Реал» с 71 очком остался на 3-й позиции, позади мадридского Атлетико (72). «Валенсия» набрала 40 очков и поднялась из опасной зоны на 13-ю позицию.

Ла Лига. 35-й тур, 21 мая

Валенсия – Реал Мадрид – 1:0

Голы: Диего Лопес, 33

Видеообзор матча

ГОЛ! 1:0. Диего Лопес, 33 мин.

Фото: Винисиус Жуниор

События матча

90’
Винисиус Жуниор (Реал Мадрид) получает красную карточку.
33’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Лопес (Валенсия).
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Источник Sport.ua
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Комментарии 6
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avk2307
Почему Рюдигера никто никогда не обижает, а только Винисиуса?
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+5
mastorent
наверное винисиус обозвал рюдиггера белой обезьяной
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+4
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zhyr
якесь воно неадекватне
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+1
Springfield
Пусть едет за Шахтёр играть. У нас  во Львове и Киеве  сейчас без зрителей играют (как и везде).  Некому  озвучивать одно, а потом пояснять что это другое.
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-7
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