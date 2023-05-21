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21.05.2023 19:30 - : -
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Испания
21 мая 2023, 02:47 |
9
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Валенсия – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 21 мая в 19:30 по Киеву

21 мая 2023, 02:47 |
9
0
Валенсия – Реал. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

21 мая на «Месталья» пройдет матч 35-го тура Примеры, в котором «Валенсия» встретится с «Реалом» (Мадрид). Старт поединка запланирован на 19:30 по киевскому времени.

Валенсия

Команда год назад играла в финале Копы дель Рей, где только по серии пенальти уступила фавориту пары, Бетису. Тогда закончили в Примере на 9-м месте, но, во-первых, и то было немалым прогрессом по сравнению с итогами 2020/2021, во-вторых, весной жертвовали чемпионатом в угоду кубку. И нужно было быть Питером Лимом, чтобы расстаться с тренером, Бордаласом, чтобы сменить Пепе на никогда не работавшего в Испании Гаттузо. В итоге зимой произошла новая тренерская ротация, с приглашением местной легенды, Барахи. У него не все получается, но с конца апреля очки набирались бодро: выиграли кряду у Эльче и Вальядолида, свели к ничьей поединок против Вильярреала, а в прошлом туре оформили 2:1 на поле Сельты.

Реал (Мадрид)

Клуб весной вел борьбу в других турнирах. Май начался с победы в Копе дель Рей. Выигрыш у Осасуны обеспечил наличие хотя бы 1-го внутреннего трофея в этом сезоне. Но, конечно, главной задачей была защита статуса победителя в Лиге чемпионов. Там испанцы в плей-офф играли сугубо с англичанами. С Ливерпулем и Челси особенных проблем не было, но дальше пришел настоящий тест, в виде битв с Сити. В Мадриде сыграли 1:1, и это было объективным отражением соотношения сил в паре. Решающим стал ответный матч в Манчестере, где проиграли по делу, причем доведя там до 0:4. При этом в Примере даже не особенно мотивировало то, что Атлетико догнал соседа в таблице. Оба крайних выездных поединка, с Жироной и Реалом Сосьедад, были поражения в 2 мяча, 2:4 и 0:2. Да и Хетафе в прошлом туре обыграли только за счет единственного гола Асенсио на 70-й минуте.

Статистика личных встреч

Мадридский Реал выиграл все 4 крайних поединка в Ла Лиге. Но в Суперкубке зимой он прошел Валенсию только в серию пенальти после ничьей в основное время.

Прогноз

Букмекерские конторы считают, что на Месталье гости реабилитируются перед болельщиками за провал в Лиге чемпионов. Но и Реал не идеален, и Валенсии нужна победа - ставим на больше 2,5 голов (коэффициент - 1,82).

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Источник Sport.ua
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