Пеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне очень много кричит на меня»

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал случай во время матча с «Реалом» (победа 4:0), когда на него накричал Кевин Де Брюйне:

«Мне это нравится – когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия. Это не первый такой случай, когда Кевин кричит на меня.

Вы этого не видите, как же много он кричит на меня на тренировках. Но это то, что нам нужно. После такого он становится лучшим».

Pep Guardiola: “Pass the ball!, Pass the ball!



Kevin De Bruyne “Shut up! Shut Up!” pic.twitter.com/LxicqfkUYp