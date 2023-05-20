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  4. Пеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне очень много кричит на меня»
Лига чемпионов
20 мая 2023, 11:27 |
1081
1

Пеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне очень много кричит на меня»

Тренер «Манчестер Сити» – о работе с бельгийским хавбеком

20 мая 2023, 11:27 |
1081
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Пеп ГВАРДИОЛА: «Де Брюйне очень много кричит на меня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола прокомментировал случай во время матча с «Реалом» (победа 4:0), когда на него накричал Кевин Де Брюйне:

«Мне это нравится – когда мы кричим друг на друга. Мне нравится эта энергия. Это не первый такой случай, когда Кевин кричит на меня.

Вы этого не видите, как же много он кричит на меня на тренировках. Но это то, что нам нужно. После такого он становится лучшим».

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Кевин де Брюйне Пеп Гвардиола Манчестер Сити
Источник Sky Sports
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Springfield
Вот где Зина нахватался.  Потому его и сплавили.
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