Английский футбольный клуб из Ливерпуля «Эвертон» в ближайшее время буде продан.

Как сообщает Daily Mail, американский инвестиционный фонд 777 Partners завершит сделку на следующей недели. Сумма покупки – 600 миллионов фунтов стерлингов.

Одно из условий сделки – обязательство нового хозяина вложить 505 млн в строительство нового стадиона.

Также сообщается, что еще одним претендентом на покупку английского клуба является MSP Sports Capital, однако 777 Partners – фавориты на торгах.

Нынешним владельцем «ирисок» является Фархад Мошири. За время правления британско-иранского президента (с 2016 года), «Эвертон» потратил более 700 миллионов евро. Сейчас идет строительство нового стадиона для ливерпульского клуба под названием «Бремли-Мур Док» за 550 миллионов евро, который должен заменить «Гудисон Парк».

Интересно, что 777 Partners – это компания из Майами, которой принадлежит часть акций уже нескольких клубов, в том числе и итальянской «Дженоа». Именно туда в 2021 году американцы пригласили легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко на пост главного тренер команды. Они обещали ему полный кредит доверия в работе, однако украинский специалист был уволен со своей должности спустя два месяца.

После 36 туров АПЛ «Эвертон» занимают в таблице 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел 35 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.