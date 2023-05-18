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  4. Инвесторы из Майами выкупят Эвертон Миколенко. Как с ними связан Шевченко?
Англия
18 мая 2023, 11:41 |
1373
3

Инвесторы из Майами выкупят Эвертон Миколенко. Как с ними связан Шевченко?

Клуб из Ливерпуля будет продан за 600 миллионов фунтов стерлингов

18 мая 2023, 11:41 |
1373
3
Инвесторы из Майами выкупят Эвертон Миколенко. Как с ними связан Шевченко?
Getty Images/Global Images Ukraine

Английский футбольный клуб из Ливерпуля «Эвертон» в ближайшее время буде продан.

Как сообщает Daily Mail, американский инвестиционный фонд 777 Partners завершит сделку на следующей недели. Сумма покупки – 600 миллионов фунтов стерлингов.

Одно из условий сделки – обязательство нового хозяина вложить 505 млн в строительство нового стадиона.

Также сообщается, что еще одним претендентом на покупку английского клуба является MSP Sports Capital, однако 777 Partners – фавориты на торгах.

Нынешним владельцем «ирисок» является Фархад Мошири. За время правления британско-иранского президента (с 2016 года), «Эвертон» потратил более 700 миллионов евро. Сейчас идет строительство нового стадиона для ливерпульского клуба под названием «Бремли-Мур Док» за 550 миллионов евро, который должен заменить «Гудисон Парк».

Интересно, что 777 Partners – это компания из Майами, которой принадлежит часть акций уже нескольких клубов, в том числе и итальянской «Дженоа». Именно туда в 2021 году американцы пригласили легендарного украинского футболиста Андрея Шевченко на пост главного тренер команды. Они обещали ему полный кредит доверия в работе, однако украинский специалист был уволен со своей должности спустя два месяца.

После 36 туров АПЛ «Эвертон» занимают в таблице 17-е место, находясь в одном очке от зоны вылета. Украинский защитник «ирисок» Виталий Миколенко провел 35 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

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Эвертон стадион чемпионат Англии по футболу продажа Английская Премьер-лига Фархад Мошири Виталий Миколенко Андрей Шевченко стадион Гудисон Парк Дженоа
Источник Daily Mail
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Комментарии 3
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ZloyDeda
І як пов'язаний Шевченко? Брєдове пояснення і штучне нав'язування думки!
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+1
Gargantua
там Усманов фактический владелец
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0
potemkin78
шот сразу вспомнился анекдот про кровати
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0
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