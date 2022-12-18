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  4. ФОТО. Там будет играть Миколенко. Появились фото нового стадиона Эвертона
Англия
18 декабря 2022, 03:50 |
300
0

ФОТО. Там будет играть Миколенко. Появились фото нового стадиона Эвертона

Арена будет готова к началу сезона 2024/25

18 декабря 2022, 03:50 |
300
0
ФОТО. Там будет играть Миколенко. Появились фото нового стадиона Эвертона
ФК Эвертон

Летом 2021 года 26 футбольный клуб «Эвертон» начал строительство новой арены на севере Ливерпуля в портовом районе Бремли Мур. Сообщается, что арена будет готова к началу сезона 2024/25. Стадион будет иметь одноименное название «Эвертон» с вместительностью почти 53 тысячи болельщиков.

На текущий момент «ириски» играют на стадионе «Гудисон Парк», который был построен в 1892 году. К сегодняшнему дню арена пережила несколько реконструкция и сейчас вмещает 40 тысяч зрителей.

Отметим, что составе «Эвертона» играет украинец Виталий Миколенко. В текущем сезоне он провел 15 матчей в АПЛ, но результативными действиями не отмечался.

ФОТО. Там будет играть Миколенко. Появились фото нового стадиона Эвертона

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Эвертон стадион Виталий Миколенко фото
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Источник Sport.ua
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