Летом 2021 года 26 футбольный клуб «Эвертон» начал строительство новой арены на севере Ливерпуля в портовом районе Бремли Мур. Сообщается, что арена будет готова к началу сезона 2024/25. Стадион будет иметь одноименное название «Эвертон» с вместительностью почти 53 тысячи болельщиков.

На текущий момент «ириски» играют на стадионе «Гудисон Парк», который был построен в 1892 году. К сегодняшнему дню арена пережила несколько реконструкция и сейчас вмещает 40 тысяч зрителей.

Отметим, что составе «Эвертона» играет украинец Виталий Миколенко. В текущем сезоне он провел 15 матчей в АПЛ, но результативными действиями не отмечался.

ФОТО. Там будет играть Миколенко. Появились фото нового стадиона Эвертона