Плей-офф Чемпионшипа. Определены команды, которые сыграют за путевку в АПЛ
Лутон Таун и Ковентри выиграли полуфиналы и сразятся в решающем матче
Определены команды, которые сыграют за путевку в Английскую Премьер-лигу.
В плей-офф играют 4 команды, занявшие места с 3-го по 6-е в регулярном сезоне Чемпионшипа.
Лутон Таун и Ковентри выиграли полуфиналы и сразятся в решающем матче 27 мая в Лондоне на «Уэмбли».
А вот Сандерленд и Мидлсбро распрощались с надеждами пробиться в АПЛ в этом сезоне.
Ранее в АПЛ вышли две лучших команды Чемпионшипа – Бернли и Шеффилд Юнайтед.
Чемпионшип. Плей-офф
1/2 финала. Ответные матчи. 16 и 17 мая
Лутон Таун – Сандерленд – 2:0
Голы: Ошо, 10, Локьер, 43.
Первый матч – 1:2 (Адебайо, 11 – Диалло, 39, Хьюм, 63)
Мидлсбро – Ковентри – 0:1
Гол: Хамер, 57
Первый матч – 0:0
Финал. 27 мая. Лутон Таун – Ковентри
OH MY WORD! 💥 pic.twitter.com/ESa2XYUnQP— Coventry City (@Coventry_City) May 17, 2023
YOU BETTER BELIEVE IT! 💙 pic.twitter.com/calCUEpZ6P— Coventry City (@Coventry_City) May 17, 2023
WE’RE ON OUR WAY! 🏟️ pic.twitter.com/7RIo4az31p— Coventry City (@Coventry_City) May 17, 2023
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