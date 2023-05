Плей-офф Чемпионшипа. Определены команды, которые сыграют за путевку в АПЛ

Определены команды, которые сыграют за путевку в Английскую Премьер-лигу.

В плей-офф играют 4 команды, занявшие места с 3-го по 6-е в регулярном сезоне Чемпионшипа.

Лутон Таун и Ковентри выиграли полуфиналы и сразятся в решающем матче 27 мая в Лондоне на «Уэмбли».

А вот Сандерленд и Мидлсбро распрощались с надеждами пробиться в АПЛ в этом сезоне.

Ранее в АПЛ вышли две лучших команды Чемпионшипа – Бернли и Шеффилд Юнайтед.

Чемпионшип. Плей-офф

1/2 финала. Ответные матчи. 16 и 17 мая

Лутон Таун – Сандерленд – 2:0

Голы: Ошо, 10, Локьер, 43.

Первый матч – 1:2 (Адебайо, 11 – Диалло, 39, Хьюм, 63)

Мидлсбро – Ковентри – 0:1

Гол: Хамер, 57

Первый матч – 0:0

Финал. 27 мая. Лутон Таун – Ковентри

