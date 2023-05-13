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Англия
13 мая 2023, 01:59 | Обновлено 13 мая 2023, 02:17
376
1

Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года

Эрлинг Холанд набрал 82% голосов

13 мая 2023, 01:59 | Обновлено 13 мая 2023, 02:17
376
1
Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года
Getty Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Ассоциация футбольных журналистов Англии обнародовала результаты голосований за звание лучшего футболиста года.

В голосовании приняло участие около 800 журналистов. Звездный норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон, набрал 82%, что является наибольшим отрывом в истории элитного дивизиона Англии.

Игроки «Арсенала» Букайо Сака и Мартин Эдегор заняли второе и третье места соответственно. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал четвертым, а форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд расположился на пятой позиции.

Помимо голосования за лучшего футболиста, также была выбрана и лучшая футболистка. Лучшей журналисты признали нападающую «Челси» Сэм Керр.

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лучший игрок Эрлинг Холанд Букайо Сака Кевин де Брюйне Маркус Рэшфорд Мартин Эдегор Английская Премьер-лига чемпионат Англии по футболу
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Комментарии 1
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Якби вони читали Спорт.ЮЕй, найкращим був би безумовно Зінченко. З найбільшим відривом. А так понаобирали невідомо кого 
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