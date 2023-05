Наибольший отрыв в истории. В Англии назвали лучшего футболиста года

Ассоциация футбольных журналистов Англии обнародовала результаты голосований за звание лучшего футболиста года.

В голосовании приняло участие около 800 журналистов. Звездный норвежский форвард «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, который побил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон, набрал 82%, что является наибольшим отрывом в истории элитного дивизиона Англии.

Игроки «Арсенала» Букайо Сака и Мартин Эдегор заняли второе и третье места соответственно. Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне стал четвертым, а форвард «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд расположился на пятой позиции.

Помимо голосования за лучшего футболиста, также была выбрана и лучшая футболистка. Лучшей журналисты признали нападающую «Челси» Сэм Керр.

BREAKING NEWS - Erling Haaland and Sam Kerr are this year’s Footballer of the Year and Women's Footballer of the Year. Congratulations to the @ManCity and @ChelseaFCW

players. More to follow, full details on our website: https://t.co/NkyhxCyToR #FOTY75 pic.twitter.com/GVW7DxYT2s