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  4. Минимум три игрока. Челси в январе планирует разгрузить состав
Англия
20 декабря 2024, 20:45 |
873
0

Минимум три игрока. Челси в январе планирует разгрузить состав

Чилуэлл, Казадеи и Чуквуэмека покинут команду

20 декабря 2024, 20:45 |
873
0
Минимум три игрока. Челси в январе планирует разгрузить состав
Getty Images/Global Images Ukraine. Чезаре Казадеи

В январе «Челси» планирует расстаться минимум с тремя игроками, которые не входят в планы наставника Энцо Марески.

Команду покинут защитники Карни Чуквуэмека и Бен Чилуэлл, а также хавбек Чезаре Касадеи. Последний, скорее всего, продолжит карьеру в Серии A, где 21-летнего игрока хотят видеть у себя ряд середняков.

Чуквуэмека и Чилуэлл на двоих сыграли шесть матчей в сезоне.

Ранее Мареска отмечал, что работает с раздутым составом первой команды, поэтому рассчитывает, что зимой удастся попрощаться с рядом игроков.

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Иван Зинченко Источник: Фабрицио Романо
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