Минимум три игрока. Челси в январе планирует разгрузить состав

В январе «Челси» планирует расстаться минимум с тремя игроками, которые не входят в планы наставника Энцо Марески.

Команду покинут защитники Карни Чуквуэмека и Бен Чилуэлл, а также хавбек Чезаре Касадеи. Последний, скорее всего, продолжит карьеру в Серии A, где 21-летнего игрока хотят видеть у себя ряд середняков.

Чуквуэмека и Чилуэлл на двоих сыграли шесть матчей в сезоне.

Ранее Мареска отмечал, что работает с раздутым составом первой команды, поэтому рассчитывает, что зимой удастся попрощаться с рядом игроков.