Англия20 декабря 2024, 20:45 |
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Минимум три игрока. Челси в январе планирует разгрузить состав
Чилуэлл, Казадеи и Чуквуэмека покинут команду
20 декабря 2024, 20:45 |
873
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В январе «Челси» планирует расстаться минимум с тремя игроками, которые не входят в планы наставника Энцо Марески.
Команду покинут защитники Карни Чуквуэмека и Бен Чилуэлл, а также хавбек Чезаре Касадеи. Последний, скорее всего, продолжит карьеру в Серии A, где 21-летнего игрока хотят видеть у себя ряд середняков.
Чуквуэмека и Чилуэлл на двоих сыграли шесть матчей в сезоне.
Ранее Мареска отмечал, что работает с раздутым составом первой команды, поэтому рассчитывает, что зимой удастся попрощаться с рядом игроков.
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