Шесть голов и два ассиста. Холанд назван лучшим игроком АПЛ в апреле

Норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд назван лучшим игроком апреля в АПЛ.

Форвард горожан победил в голосовании за звание лучшего игрока месяца в чемпионате Англии. Это его второй подобный приз, ранее его признали лучшим в августе 2022 года.

За прошедший месяц Эрлинг забил 6 мячей и сделал 2 ассиста в 4 матчах, причем во всех четырех его клуб одержал победы.

Холанд забил гол и отдал две голевых передачи в ключевой игре против «Арсенала» (4:1). Кроме того, во встрече с «Фулхэмом» (2:1) норвежец забил 35-й мяч, побив рекорд по количеству голов в АПЛ за сезон.

Конкурентами Эрлинга Холанда в апреле были:

Лучшим тренером в апреле был назван наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери.

