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  4. Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Англия
03 мая 2023, 23:37 | Обновлено 04 мая 2023, 00:24
1584
3

Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ

Норвежский форвард превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера

03 мая 2023, 23:37 | Обновлено 04 мая 2023, 00:24
1584
3
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Images/Global Images Ukraine. Эрлинг Холанд

Норвежский форвард Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон – 35 мячей!

Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола)

3 мая на «Этихаде» проходит перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» громит «Вест Хэм» (3:0).

Второй в матче гол забил именно Эрлинг Холанд, и он стал историческим рекордом АПЛ.

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Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
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Источник Sport.ua
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Springfield
Вот если бы он в Минай перешёл. То что было бы?
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