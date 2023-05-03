Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ

Норвежский форвард Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон – 35 мячей!

Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола)

3 мая на «Этихаде» проходит перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» громит «Вест Хэм» (3:0).

Второй в матче гол забил именно Эрлинг Холанд, и он стал историческим рекордом АПЛ.