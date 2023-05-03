Англия03 мая 2023, 23:37 | Обновлено 04 мая 2023, 00:24
1584
3
Невероятный Холанд побил рекорд по количеству голов за сезон АПЛ
Норвежский форвард превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера
03 мая 2023, 23:37 | Обновлено 04 мая 2023, 00:24
1584
3
Норвежский форвард Эрлинг Холанд установил рекорд АПЛ по количеству голов за сезон – 35 мячей!
Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола)
3 мая на «Этихаде» проходит перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» громит «Вест Хэм» (3:0).
Второй в матче гол забил именно Эрлинг Холанд, и он стал историческим рекордом АПЛ.
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Вот если бы он в Минай перешёл. То что было бы?
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