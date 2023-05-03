Рекордный гол Холанда. Ман Сити разгромил Вест Хэм и вышел в лидеры АПЛ
В другом матче игрового дня АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом»
Вечером 3 мая на «Этихаде» состоялся перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Манчестер Сити» разгромил «Вест Хэм» (3:0).
Один из голов забил лучший бомбардир АПЛ в этом сезоне Эрлинг Холанд. Проведя 35-й гол в 33 матчах, он установил рекорд АПЛ по голам в сезоне. Норвежец превзошел достижения Эндрю Коула и Алана Ширера (по 34 гола)
«Манчестер Сити» вышел в лидеры АПЛ, опередив Арсенал (79 и 78 очков соответственно). При этом команда Пепа Гвардиолы еще имеет одну игру в запасе.
В другом матче игрового дня АПЛ «Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0), единственный гол забил Мохаммед Салах с пенальти.
АПЛ. 28-й тур, 3 мая
Ливерпуль – Фулхэм – 1:0
Гол: Салах, 39 (пен).
Манчестер Сити – Вест Хэм – 3:0
Голы: Аке, 50, Холанд, 70, Фоден, 85
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