Підтримай кібернаступ Збройних Сил України
50 млн грн
Підтримати

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. КЛОПП: «Алиссон был самым довольным в раздевалке. Он просто ненавидит 4:3»
Чемпионат Англии
Ливерпуль
03.05.2023 22:00 – FT 1 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2023, 04:35 | Обновлено 04 мая 2023, 05:37
494
0

КЛОПП: «Алиссон был самым довольным в раздевалке. Он просто ненавидит 4:3»

Главный тренер «Ливерпуля» прокомментировал победу над «Вест Хэмом

04 мая 2023, 04:35 | Обновлено 04 мая 2023, 05:37
494
0
КЛОПП: «Алиссон был самым довольным в раздевалке. Он просто ненавидит 4:3»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юрген Клопп

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Фулхэмом» (1:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ:

«Сыграли насухо. Хорошая игра против сильного соперника. Мы не реализовали моменты, это небольшой минусом. Зато забили с пенальти, и это хорошо. Конечно, нам хотелось бы лучше контролировать игру во втором тайме, но такова жизнь. Нужно было вносить изменения, и ребята это сделали. Я очень этому рад.

У нас были отличные возможности, но мы их не использовали. Речь идет не о победе со счетом 2:0, 3:0, 4:0, речь идет просто о победе. Салах хорошо реализовал пенальти, так что я доволен. На самом деле не на что жаловаться, потому что «Фулхэм» – очень хорошая команда, и я очень уважаю их. Нам есть что улучшать, и нам нужно продолжать двигаться вперед.

Алиссон не был слишком занят, и он был самым счастливым человеком в раздевалке, закончив игру насухо. Он ненавидит счет 4:3 [как против Тоттенхэма] и тому подобное. Сегодня он сумел отстоять наши ворота, и это было очень важно.

Можно ли войти в топ-4 АПЛ? Нет. Я так не думаю, но это ничего не значит. Все дело в вероятностях. Если «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» выиграют все свои игры, у нас не будет шансов. Если «Брайтон» выиграет все свои игры, они впереди нас. Такова ситуация. Нам просто нужно побеждать в наших играх и смотреть, к чему это приведет. Я доволен нашей игрой. Просто нужно продолжать идти вперед, и мы возьмем, что сможем».

События матча

39’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
По теме:
ХОЛАНД: «Я пойду домой, поиграю в видеоигры, поем и потом посплю»
ГВАРДИОЛА: «Холанд заслужил рекорд, и это невероятный рубеж»
Брайтон – Манчестер Юнайтед. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Ливерпуль Фулхэм чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Мохамед Салах Ливерпуль - Фулхэм Алиссон Юрген Клопп пресс-конференция
Источник BBC
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Футбол | 03 мая 2023, 16:54 3
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу
Мощный скачок в таблице. Черноморец в Одессе не оставил шансов Колосу

Команда Ярослава Вишняка проиграла в третьем матче подряд

ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
Футбол | 03 мая 2023, 14:25 30
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера
ФОТО. Арбитр ошибся, не засчитав гол Миная в ворота Шахтера

Похоже, мяч полностью пересек линию ворот

ВИДЕО. Пираты справились с канарейками. Брест дома переиграл Нант
Футбол | 04.05.2023, 01:27
ВИДЕО. Пираты справились с канарейками. Брест дома переиграл Нант
ВИДЕО. Пираты справились с канарейками. Брест дома переиграл Нант
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Теннис | 03.05.2023, 17:01
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
Свитолина обыграла четвертую сеяную на турнире во Франции, совершив камбэк
ВИДЕО. Фаны ПСЖ устроили акцию около офиса клуба. Оскорбляют Месси
Футбол | 03.05.2023, 21:29
ВИДЕО. Фаны ПСЖ устроили акцию около офиса клуба. Оскорбляют Месси
ВИДЕО. Фаны ПСЖ устроили акцию около офиса клуба. Оскорбляют Месси
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
Люка Бресель обыграл Марка Селби и впервые стал чемпионом мира по снукеру
02.05.2023, 00:51 5
Снукер
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
Экс-украинская биатлонистка восстановила гражданство рф
03.05.2023, 18:59 5
Биатлон
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
ПСЖ накажет Месси, в ситуации разбирается президент клуба. Названа причина
02.05.2023, 21:25 3
Футбол
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
Свентек идет за титулом. Определены четвертьфиналистки на турнире в Мадриде
02.05.2023, 05:12 4
Теннис
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
Месси отстранен от работы с ПСЖ на 2 недели и лишен зарплаты за этот период
02.05.2023, 22:23 15
Футбол
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
Кому поставили 8.8? Стали известны оценки Зинченко и Мудрика за матч
03.05.2023, 00:55 1
Футбол
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
Стали известны первые полуфиналистки на турнире серии WTA 1000 в Мадриде
03.05.2023, 08:35
Теннис
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
ФОТО. Мудрика ослепили лазером в матче Челси против Арсенала
03.05.2023, 06:30 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности