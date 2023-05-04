КЛОПП: «Алиссон был самым довольным в раздевалке. Он просто ненавидит 4:3»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Фулхэмом» (1:0) в перенесенном матче 28-го тура АПЛ:

«Сыграли насухо. Хорошая игра против сильного соперника. Мы не реализовали моменты, это небольшой минусом. Зато забили с пенальти, и это хорошо. Конечно, нам хотелось бы лучше контролировать игру во втором тайме, но такова жизнь. Нужно было вносить изменения, и ребята это сделали. Я очень этому рад.

У нас были отличные возможности, но мы их не использовали. Речь идет не о победе со счетом 2:0, 3:0, 4:0, речь идет просто о победе. Салах хорошо реализовал пенальти, так что я доволен. На самом деле не на что жаловаться, потому что «Фулхэм» – очень хорошая команда, и я очень уважаю их. Нам есть что улучшать, и нам нужно продолжать двигаться вперед.

Алиссон не был слишком занят, и он был самым счастливым человеком в раздевалке, закончив игру насухо. Он ненавидит счет 4:3 [как против Тоттенхэма] и тому подобное. Сегодня он сумел отстоять наши ворота, и это было очень важно.

Можно ли войти в топ-4 АПЛ? Нет. Я так не думаю, но это ничего не значит. Все дело в вероятностях. Если «Ньюкасл» и «Манчестер Юнайтед» выиграют все свои игры, у нас не будет шансов. Если «Брайтон» выиграет все свои игры, они впереди нас. Такова ситуация. Нам просто нужно побеждать в наших играх и смотреть, к чему это приведет. Я доволен нашей игрой. Просто нужно продолжать идти вперед, и мы возьмем, что сможем».