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Чемпионат Англии
Ливерпуль
03.05.2023 22:00 – FT 1 : 0
Фулхэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 мая 2023, 01:41 | Обновлено 04 мая 2023, 01:59
54
0

Ливерпуль – Фулхэм – 1:0. Салах принес победу. Видео гола и обзор матча

Смотрите видеообзор перенесенной игры 28-го тура Английской Премьер-лиги

04 мая 2023, 01:41 | Обновлено 04 мая 2023, 01:59
54
0
Ливерпуль – Фулхэм – 1:0. Салах принес победу. Видео гола и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Мохамед Салах

Вечером 3 мая состоялся перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.

«Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0), единственный гол забил Мохамед Салах с пенальти.

АПЛ. 28-й тур, 3 мая

Ливерпуль – Фулхэм – 1:0

Гол: Салах, 39 (пен)

Видеообзор матча

События матча

39’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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Источник Sport.ua
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