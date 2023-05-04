Англия04 мая 2023, 01:41 | Обновлено 04 мая 2023, 01:59
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Ливерпуль – Фулхэм – 1:0. Салах принес победу. Видео гола и обзор матча
Смотрите видеообзор перенесенной игры 28-го тура Английской Премьер-лиги
04 мая 2023, 01:41 | Обновлено 04 мая 2023, 01:59
54
0
Вечером 3 мая состоялся перенесенный матч 28-го тура Английской Премьер-лиги.
«Ливерпуль» одержал победу над «Фулхэмом» (1:0), единственный гол забил Мохамед Салах с пенальти.
АПЛ. 28-й тур, 3 мая
Ливерпуль – Фулхэм – 1:0
Гол: Салах, 39 (пен)
Видеообзор матча
События матча
39’
ГОЛ ! С пенальти забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
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