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Ливерпуль
03.05.2023 22:00 - : -
Фулхэм
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Англия
03 мая 2023, 09:09 |
109
0

Ливерпуль – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии

Поединок состоится 3 мая в 22:00 по Киеву

03 мая 2023, 09:09 |
109
0
Ливерпуль – Фулхэм. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Getty Images/Global Images Ukraine

3 мая на «Энфилде» пройдет матч 28-го тура Английской Премьер-Лиги, в котором «Ливерпуль» встретится с «Фулхэмом». Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Ливерпуль

Команда сейчас пытается как-то подстелить соломки под то падение, которое переживает в этом сезоне. Красные во всех турнирах выступили хуже, чем в 2021/2022. Тогда они были победителями в обоих кубках Англии и дошли до финала Лиги чемпионов - сейчас вылетели задолго до решающих поединков там. В АПЛ это все еще вице-чемпион, но мерсисайдцы уже фактически смирились с тем, что закончат этот цикл без привычного места в топ-4. Хотя в прошлом месяце подопечные Юргена Клоппа выдали несколько симпатичных поединков. Тут и камбэк с 0:2 с Арсеналом, и разгром Лидса, и выигранная 3:2 у Ноттингем Форест перестрелка. Примерно в том же стиле, забивая на 1 больше, чем пропуская, красные обыграли и Вест Хэм, и Тоттенхэм.

Фулхэм

Клуб в 2022-м году в очередной раз поднялся из Чемпионшипа. Но у Марку Силвы получилось не только выполнить это, ставшее уже обязательной программой. Португалец стал тем самым долгожданным менеджером, который смог сохранить после этого коттеджеров в элите британского футбола. Поняв это, в Лондоне, такое впечатление, праздновали все начало весны - тогда они проиграли, с учетом вылета из кубка, 5 матчей кряду. Но в апреле получилось встрепенуться - проснувшись, новичок Премьер-Лиги последовательно обыграв мотивированных борцов за выживание, Эвертон с Лидсом. Потом, правда, календарь усложнился. Астон Вилла выиграла за счет единственного мяча Мингза. Да и с Манчестер Сити смотрелись достойно, проиграв 1:2.

Статистика личных встреч

Фулхэм не проигрывает гранду вот уже трижды кряду. В сезоне 2020/2021 он набрал с Ливерпулем 4 очка и заработал 2:2 на своем поле в августе.

Прогноз

Букмекерские конторы не сомневаются в победе Ливерпуля. Но, с учетом зрелищности обоих сторон, нужно ставить на тотал больше 3,0 забитых голов с коэффициентом - 1,65.

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Источник Sport.ua
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