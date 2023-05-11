Михаил МУДРИК: «Челси должен только побеждать»
Украинскому вингеру нравится в «Челси»
Украинский вингер Михаил Мудрик поделился своими впечатлениями от пребывания в «Челси»:
«Работать со многими хорошими тренерами и многими хорошими, квалифицированными игроками – это действительно приятно. Ты растешь каждый день, а это приносит радость. Здесь, в «Челси», есть много хороших вещей для меня.
Победа над «Борнмутом» (3:1) очень важна для всех нас: для болельщиков, для команды. Она придаст нам уверенности, чтобы продолжать и поддерживать этот уровень, потому что это большой клуб. Мы должны только побеждать, мы постоянно стремимся к этому.
Я слышал одну болельщицкую песню о себе. Мне было очень приятно. Я ценю такие вещи. Рад быть частью «Челси» и потому, что болельщики любят меня. Это вызывает у меня много эмоций, спасибо».
A word with Mudryk on life at Chelsea so far, Saturday’s win and your song for him! 🙌 pic.twitter.com/6Acd7xV0d6— Chelsea FC (@ChelseaFC) May 11, 2023
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