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  4. Михаил МУДРИК: «Челси должен только побеждать»
Англия
11 мая 2023, 23:22 |
399
0

Михаил МУДРИК: «Челси должен только побеждать»

Украинскому вингеру нравится в «Челси»

11 мая 2023, 23:22 |
399
0
Михаил МУДРИК: «Челси должен только побеждать»
ФК Челси

Украинский вингер Михаил Мудрик поделился своими впечатлениями от пребывания в «Челси»:

«Работать со многими хорошими тренерами и многими хорошими, квалифицированными игроками – это действительно приятно. Ты растешь каждый день, а это приносит радость. Здесь, в «Челси», есть много хороших вещей для меня.

Победа над «Борнмутом» (3:1) очень важна для всех нас: для болельщиков, для команды. Она придаст нам уверенности, чтобы продолжать и поддерживать этот уровень, потому что это большой клуб. Мы должны только побеждать, мы постоянно стремимся к этому.

Я слышал одну болельщицкую песню о себе. Мне было очень приятно. Я ценю такие вещи. Рад быть частью «Челси» и потому, что болельщики любят меня. Это вызывает у меня много эмоций, спасибо».

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Михаил Мудрик Челси
Источник ФК Челси
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