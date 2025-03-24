Челси определился с летним новичком. Выкупит конкурента Мудрика
Клуб отдаст за Санчо 25 миллионов
По информации Sky Sports, Челси по итогам сезона оформит полноценный трансфер вингера Джейдона Санчо, который выступает на правах аренды из Манчестер Юнайтед.
Челси взял игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 25 миллионов фунтов, однако может не выкупать Санчо, если заплатит штраф в размере 5 миллионов фунтов.
Сообщается, что Синие все же приобретут футболиста, чтобы иметь игрока на позицию вингера из-за неопределенности с дальнейшей судьбой дисквалифицированного Михаила Мудрика.
Санчо в составе Челси забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Александр вспомнил поступок Даниэля Дюбуа
У бывшего нападающего национальной команды нет слов
проби "Б"!