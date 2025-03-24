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  4. Челси определился с летним новичком. Выкупит конкурента Мудрика
Англия
24 марта 2025, 17:28 |
323
1

Челси определился с летним новичком. Выкупит конкурента Мудрика

Клуб отдаст за Санчо 25 миллионов

24 марта 2025, 17:28 |
323
1
Челси определился с летним новичком. Выкупит конкурента Мудрика
Getty Images/Global Images Ukraine. Джейдон Санчо

По информации Sky Sports, Челси по итогам сезона оформит полноценный трансфер вингера Джейдона Санчо, который выступает на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

Челси взял игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 25 миллионов фунтов, однако может не выкупать Санчо, если заплатит штраф в размере 5 миллионов фунтов.

Сообщается, что Синие все же приобретут футболиста, чтобы иметь игрока на позицию вингера из-за неопределенности с дальнейшей судьбой дисквалифицированного Михаила Мудрика.

Санчо в составе Челси забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.

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Челси Джейдон Санчо Манчестер Юнайтед трансферы трансферы АПЛ Михаил Мудрик
Иван Зинченко Источник: Sky Sports
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RomеоBoss
Та коли вже буде відомий той результат
проби "Б"!
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