Челси определился с летним новичком. Выкупит конкурента Мудрика

По информации Sky Sports, Челси по итогам сезона оформит полноценный трансфер вингера Джейдона Санчо, который выступает на правах аренды из Манчестер Юнайтед.

Челси взял игрока в аренду с обязательным правом выкупа за 25 миллионов фунтов, однако может не выкупать Санчо, если заплатит штраф в размере 5 миллионов фунтов.

Сообщается, что Синие все же приобретут футболиста, чтобы иметь игрока на позицию вингера из-за неопределенности с дальнейшей судьбой дисквалифицированного Михаила Мудрика.

Санчо в составе Челси забил 2 гола и сделал 6 результативных передач.