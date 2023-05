ВИДЕО. Серия А. Победы Удинезе и Эмполи, ничья у Сассуоло и Болоньи

В понедельник, 8 мая, состоялись 3 матча 34-го тура Серии А.

«Удинезе» на своем поле обыграл «Сампдорию» со счетом 2:0. Голами за хозяев отличились Роберто Перейра и Адам Масина.

«Салернитана» не смогла вырвать ничью в игре с «Эмполи». До 85-й минуты гости уступали 0:2, однако все-таки «темно-красные» смогли отличиться. Гол оформил Кшиштоф Пентек.

«Сассуоло» и «Болонья» расписали ничью 1:1.

Серия А. 34-й тур, 8 мая

Удинезе – Сампдория – 2:0

Голы: Перейра, 9, Масина, 34

Эмполи – Салернитана – 2:1

Голы: Камбьяги, 38, Капуто, 63 – Пентек, 85

Сассуоло – Болонья – 1:1

Голы: Берарди, 15 – Домингес, 42

90+4 | FULL TIME



A solid win at Dacia Arena as first-half goals by Pereyra and Masina propel us back into the top half

#UdineseSamp 2-0



⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/HV6rHCujCc