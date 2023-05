Клуб «Селтик» в 53-й раз выиграл чемпионат Шотландии.

Это стало известно после победы «Селтика» над «Хартсом» со счетом 2:0.

«Селтик» стал недосягаемым для главного соперника - Рейнджерса», который идет на второй позиции. Отставание составляет 13 очков за 4 тура до конца.

В активе у«Рейнджерса» – 53 титулов чемпионата Шотландии, на два больше, чем у «Селтика».

Чемпионат Шотландии

Чемпионская группа, 34-й тур

Хартс – Селтик – 0:2

Голы: Фурухаси, 67, О Хен-Гю, 80.

Рейнджерс – Абердин – 1:0

Гол: Кентвелл, 65.

Турнирная таблица

🏆 CHAMPIONS AGAIN! OLÉ, OLÉ! 🏆



👑 #CelticFC are crowned Back to Back Champions of Scotland 🍀🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



Congratulations to Ange Postecoglou and the Bhoys! 💚✊ pic.twitter.com/Y77vlVMBH9