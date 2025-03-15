«Тебе не нужен лифт». Моуриньо поругался с игроком собственной команды

Турецкий «Фенербахче» вылетел из Лиги Европы на стадии 1/8 финала – подопечные Жозе Моуриньо не сумели пройти шотландский «Рейнджерс» (общий счет 3:3, 2:3 по пен).

После матча вспыхнул конфликт между португальским специалистом и игроком турецкого клуба – Аллан Сен-Максимен написал в социальных сетях:

«Чтобы победить меня, нужно больше. Когда вранье едет лифтом, правда идет по лестнице. Это занимает больше времени, но в итоге она всегда приходит. Если Бог с нами, то кто может быть против нас?» – написал игрок, который не попал в заявку команды на ответный матч.

Моуриньо решил ответить на слова французского нападающего: «Не знал, что он писатель. Если футболист плохо тренируется, опаздывает и имеет лишний вес, то тебе нужен лифт, чтобы прийти вовремя. Потому что ты быстро устаешь.

Если игрок каждый день усердно тренируется и пребывает в отличной форме, в этом случае тебе не нужен лифт. Ты может подняться по лестнице. Вранье приносит цветы, но не плоды», – сказал Моуриньо.