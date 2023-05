Чемпионы нарасхват. Три клуба АПЛ планируют купить защитника Наполи

Три клуба АПЛ планируют купить защитника Наполи Ким Мин Джэ, информирует инсайдер Николо Скира.

Интерес к услугам Ким Мин Джэ проявляют «Ман Юнайтед», «Ман Сити» и «Ньюкасл».

Возможность купить корейского центрбека у них будет с 1 по 15 июля, согласно клаусуле в контракте футболиста.

26-летний кореец выиграл с «Наполи» скудетто. В текущем сезоне он провел за команду 32 матча Серии A и забил 2 гола. Также принял участие в 9 поединках Лиги чемпионов и 1 игре Кубка Италии.

