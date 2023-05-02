На перспективу? Челси подписал 15-летнего эквадорца за 20 миллионов евро
Кендри Паэс сможет присоединиться к лондонцам только в 2025 году
Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал 15-летнего эквадорского атакующего полузащитника Кендри Паэса.
Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Паэс перейдет к «синим» из эквадорского «Индепендьенте дель Валье» за 20 миллионов евро (большая часть – бонусы).
Присоединиться к «Челси» юный футболист сможет только в 2025 году. Именно тогда ему исполнится 18 лет.
На счету Паэса всего 4 матча за основную команду «Индепендьенте дель Валье», в которых он отличился 1 голом. Кендри считается одним из главных талантов Южной Америки.
Understand all documents are signed for Kendry Páez-Chelsea deal. 🔵🇪🇨— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 2, 2023
◉ 2007-born midfielder will join #CFC in 2025.
◉ Long term contract signed, waiting on club statement.
◉ Fee close to €20m to Independiente del Valle — but main part in add-ons.
Here we go confirmed. pic.twitter.com/bND7esveom
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