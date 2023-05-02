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  4. На перспективу? Челси подписал 15-летнего эквадорца за 20 миллионов евро
Англия
02 мая 2023, 20:15 |
1450
5

На перспективу? Челси подписал 15-летнего эквадорца за 20 миллионов евро

Кендри Паэс сможет присоединиться к лондонцам только в 2025 году

02 мая 2023, 20:15 |
1450
5
На перспективу? Челси подписал 15-летнего эквадорца за 20 миллионов евро
Twitter. Кендри Паэс

Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал 15-летнего эквадорского атакующего полузащитника Кендри Паэса.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Паэс перейдет к «синим» из эквадорского «Индепендьенте дель Валье» за 20 миллионов евро (большая часть – бонусы).

Присоединиться к «Челси» юный футболист сможет только в 2025 году. Именно тогда ему исполнится 18 лет.

На счету Паэса всего 4 матча за основную команду «Индепендьенте дель Валье», в которых он отличился 1 голом. Кендри считается одним из главных талантов Южной Америки.

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Источник Twitter
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Remark
Это Чесли уже даже чилийцы разводят.
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+4
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Alex Komnin
Як можна підписувати гравця на 2025 рік...А якщо він захоче на бананові плантації замість футболу чи, як у мадридського Рубена де ла Реда, знайдуть якусь ваду...Дивні трансфери на майбутнє. 
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