На перспективу? Челси подписал 15-летнего эквадорца за 20 миллионов евро

Лондонский футбольный клуб «Челси» подписал 15-летнего эквадорского атакующего полузащитника Кендри Паэса.

Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо. Паэс перейдет к «синим» из эквадорского «Индепендьенте дель Валье» за 20 миллионов евро (большая часть – бонусы).

Присоединиться к «Челси» юный футболист сможет только в 2025 году. Именно тогда ему исполнится 18 лет.

На счету Паэса всего 4 матча за основную команду «Индепендьенте дель Валье», в которых он отличился 1 голом. Кендри считается одним из главных талантов Южной Америки.

Understand all documents are signed for Kendry Páez-Chelsea deal. 🔵🇪🇨



◉ 2007-born midfielder will join #CFC in 2025.



◉ Long term contract signed, waiting on club statement.



◉ Fee close to €20m to Independiente del Valle — but main part in add-ons.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/bND7esveom