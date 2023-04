ВИДЕО. С голом Роналду. Аль-Наср прервал 3-матчевую серию без побед

В пятницу, 28 апреля, состоялся матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Раед». Игра завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев поля.

В составе «Аль-Насра» с первых минут на поле появился звездный португальский форвард Криштиану Роналду. Именно он открыл счет в матче, забив ударом головой на 4-й минуте.

Для Роналду этот гол стал первым за 3 матча. На счету Криштиану 14 игр в футболке «Аль-Насра», в которых он отличился 12 голами и 2 ассистами.

Еще 3 гола для «Аль-Насра» забили Абдулрахманн Гариб, Мохаммед Маран и Аль-Сулайхим.

Благодаря этой победе «Аль-Наср» прервал серию из 3 трех матчей без виктории. Сейчас на счету команды 56 очков после 25 туров в чемпионате Саудовской Аравии, что позволяет ей находится на 2-й строчке. У лидера «Аль-Иттихада» 59 пунктов и 1 игра в запасе.

Чемпионат Саудовской Аравии по футболу. 28 апреля

Аль-Наср – Аль-Раед – 4:0

Голы: Роналду, 4, Гариб, 55, Маран, 90, Аль-Сулайхим, 90+5

Видеообзор матча

Видео голов:

ГОЛ! 1:0 Роналду, 4 мин.

ГОЛ! 2:0 Гариб, 55 мин.

ГОЛ! 3:0 Маран, 90 мин.

ГОЛ! 4:0 Аль-Сулайхим, 90+5 мин.

🚀 WHAT A GOAL! WHAT A FINISH!



Abdulmajeed Al Sulaiheem makes it FOUR for Al Nassr deep into stoppage team with the goal of the day!#RoshnSaudiLeague | @AlNassrFC | @alraedclub pic.twitter.com/kuNJ4pg2TM — Roshn Saudi League (@SPL_EN) April 28, 2023