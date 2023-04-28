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28 апреля 2023, 21:46 | Обновлено 28 апреля 2023, 21:55
1302
0

ВИДЕО. После 3-матчевой засухи. Роналду забил ударом головой за Аль-Наср

Звездный португалец открыл счет в матче против ФК «Аль-Раед» на 4-й минуте

28 апреля 2023, 21:46 | Обновлено 28 апреля 2023, 21:55
1302
0
ВИДЕО. После 3-матчевой засухи. Роналду забил ударом головой за Аль-Наср
Twitter

В пятницу, 28 апреля, проходит матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Раед».

На 4-й минуте встречи звездный португальский форвард хозяев поля Криштиану Роналду открыл счет. После верховой передачи КриРо отправил мяч ударом головой в ворота соперников.

Для Роналду этот гол стал первым за 3 матча. На счету Криштиану 14 игры (учитывая эту встречу) в футболке «Аль-Насра», в которых он отличился 12 голами и 2 ассистами.

ВИДЕО. После 3-матчевой засухи. Роналду забил ударом головой за Аль-Наср

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Источник Sport.ua
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