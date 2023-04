В пятницу, 28 апреля, проходит матч 24-го тура чемпионата Саудовской Аравии по футболу между клубами «Аль-Наср» и «Аль-Раед».

На 4-й минуте встречи звездный португальский форвард хозяев поля Криштиану Роналду открыл счет. После верховой передачи КриРо отправил мяч ударом головой в ворота соперников.

Для Роналду этот гол стал первым за 3 матча. На счету Криштиану 14 игры (учитывая эту встречу) в футболке «Аль-Насра», в которых он отличился 12 голами и 2 ассистами.

ВИДЕО. После 3-матчевой засухи. Роналду забил ударом головой за Аль-Наср

𝐆𝐎𝐀𝐋 𝐑𝐎𝐍𝐀𝐋𝐃𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎𝐎 🇵🇹🐐 CR7 puts Al Nassr ahead inside four minutes in Riyadh #RoshnSaudiLeague | @AlNassrFC_EN | @alraedclub | #CR7𓃵 pic.twitter.com/WubTbi5cs8

⚽️ || GOOOOOAAAAL! 🤩🐐

Ronaldo scores the first goal 4’ for @AlNassrFC #AlNassr 1:0 #AlRaed pic.twitter.com/WcH1A8dpCt