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  4. Обвиняла в использовании допинга. Бушар извинилась перед Ястремской
WTA
28 апреля 2023, 23:10 |
685
1

Обвиняла в использовании допинга. Бушар извинилась перед Ястремской

Экс-пятая ракетка мира публично попросила прощение в Twitter

28 апреля 2023, 23:10 |
685
1
Обвиняла в использовании допинга. Бушар извинилась перед Ястремской
Getty Images/Global Images Ukraine. Эжени Бушар

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар (Канада) извинилась в своем Twitter перед украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

27 апреля Бушар опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Ястремская использует допинг.

Отметим, что в прошлом году Даяна была оправдана после положительной допинг-пробы.

«Я хочу извиниться за свой вчерашний твит. Это было ошибкой в суждении, и в этом не было необходимости. Хотя я всегда выступала за честную игру, я не располагала всеми фактами и уж точно не хотела причинить вред. Я собираюсь продолжать работать над собой в будущем, как на корте, так и за его пределами», – написала Эжени.

В первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде Бушар обыграла Ястремскую в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2. В 1/32 финала соревнований канадская теннисистка уступила Мартине Тревизан.

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Эжени Бушар WTA Мадрид Даяна Ястремская допинг
Источник Sport.ua
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Alehandro
Який там допінг, якщо вона зливає всі 3-сетові матчі...
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