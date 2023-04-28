Обвиняла в использовании допинга. Бушар извинилась перед Ястремской
Экс-пятая ракетка мира публично попросила прощение в Twitter
Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар (Канада) извинилась в своем Twitter перед украинской теннисисткой Даяной Ястремской.
27 апреля Бушар опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Ястремская использует допинг.
Отметим, что в прошлом году Даяна была оправдана после положительной допинг-пробы.
«Я хочу извиниться за свой вчерашний твит. Это было ошибкой в суждении, и в этом не было необходимости. Хотя я всегда выступала за честную игру, я не располагала всеми фактами и уж точно не хотела причинить вред. Я собираюсь продолжать работать над собой в будущем, как на корте, так и за его пределами», – написала Эжени.
В первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде Бушар обыграла Ястремскую в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2. В 1/32 финала соревнований канадская теннисистка уступила Мартине Тревизан.
I want to apologize for my tweet yesterday. It was a lapse in judgment, and unnecessary. Though I’ve always championed fair play, I didn’t have all my facts in order and certainly didn’t mean to cause harm. I’m going to continue to work on myself going forward, both on and off…— Genie Bouchard (@geniebouchard) April 28, 2023
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