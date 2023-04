Обвиняла в использовании допинга. Бушар извинилась перед Ястремской

Бывшая пятая ракетка мира Эжени Бушар (Канада) извинилась в своем Twitter перед украинской теннисисткой Даяной Ястремской.

27 апреля Бушар опубликовала твит, в котором намекнула на то, что Ястремская использует допинг.

Отметим, что в прошлом году Даяна была оправдана после положительной допинг-пробы.

«Я хочу извиниться за свой вчерашний твит. Это было ошибкой в суждении, и в этом не было необходимости. Хотя я всегда выступала за честную игру, я не располагала всеми фактами и уж точно не хотела причинить вред. Я собираюсь продолжать работать над собой в будущем, как на корте, так и за его пределами», – написала Эжени.

В первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде Бушар обыграла Ястремскую в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2. В 1/32 финала соревнований канадская теннисистка уступила Мартине Тревизан.

I want to apologize for my tweet yesterday. It was a lapse in judgment, and unnecessary. Though I’ve always championed fair play, I didn’t have all my facts in order and certainly didn’t mean to cause harm. I’m going to continue to work on myself going forward, both on and off…