Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг
Даяна Ястремская была оправдана после положительной допинг-пробы
Канадская теннисистка Эжени Бушар намекнула в соцсетях, что играла против украинки, которая использовала допинг.
«Есть что-то в том, чтобы играть в Мадриде против тех, кто использует допинг», – написала в посте Бушар.
В первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде Бушар обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2.
В прошлом году Даяна Ястремская была оправдана после положительной допинг-пробы.
Спустя некоторое время скандальный твит Бушар был удален.
В 2017 году Бушар не понравилось играть против Марии Шараповой из-за допингового скандала, связанного с соперницей.
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