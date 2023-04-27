Бушар намекнула, что играла против украинки, которая использовала допинг

Канадская теннисистка Эжени Бушар намекнула в соцсетях, что играла против украинки, которая использовала допинг.

«Есть что-то в том, чтобы играть в Мадриде против тех, кто использует допинг», – написала в посте Бушар.

В первом раунде турнира WTA 1000 в Мадриде Бушар обыграла украинскую теннисистку Даяну Ястремскую в трех сетах со счетом 6:7 (6:8), 6:2, 6:2.

В прошлом году Даяна Ястремская была оправдана после положительной допинг-пробы.

Спустя некоторое время скандальный твит Бушар был удален.

В 2017 году Бушар не понравилось играть против Марии Шараповой из-за допингового скандала, связанного с соперницей.