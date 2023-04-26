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WTA
26 апреля 2023, 21:56 | Обновлено 26 апреля 2023, 21:59
984
5

Взяла сет, но не развила. Ястремская попрощалась с Мадридом

Украинка завершила борьбу на турнире серии WTA 1000

26 апреля 2023, 21:56 | Обновлено 26 апреля 2023, 21:59
984
5
Взяла сет, но не развила. Ястремская попрощалась с Мадридом
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде выяснила отношения с Эжени Бушар из Канады (№285 WTA).

Согласно мнению букмекеров, у Ястремской был незначительный перевес над соперницей, но она смогла его воплотить в жизнь только в виде победы в первом сете. А далее на корте доминировала Бушар, победившая в трех сетах.

WTA 1000 Мадрид. Первый круг

Даяна Ястремская (Украина, Q) – Эжени Бушар (Канада, Q) – 7:6 (8:6), 2:6, 2:6

Напомним, Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Мадриде сквозь сито квалификации, где провела две победные встречи.

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WTA Мадрид Даяна Ястремская Эжени Бушар
Источник Sport.ua
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Комментарии 5
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Vlad Ltava
Безнадежно тупая . Ищи себе папика и брось теннис.
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+4
Олександр Радченко
Как можно быть таким ничтожеством ?Эта бездарность доведёт человека с самой сильной психикой. 😂
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+4
Макс Максов
В принципі нічого нового...
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+2
Alehandro
наче і ззовні схожі і за манерою гри, але Бушар толкова, а Даяна навпаки...
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+2
Santk86
Только в первом сете она более менее играла, а потом пошла во все тяжкие, с такой психикой играть в теннис просто нельзя, только, что-то у нее пошло не так и все, летят одни ауты, соперница просто собирает подарки. 
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0
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