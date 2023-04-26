Взяла сет, но не развила. Ястремская попрощалась с Мадридом
Украинка завершила борьбу на турнире серии WTA 1000
Украинская теннисистка Даяна Ястремская (№149 WTA) в первом круге турнира WTA 1000 в Мадриде выяснила отношения с Эжени Бушар из Канады (№285 WTA).
Согласно мнению букмекеров, у Ястремской был незначительный перевес над соперницей, но она смогла его воплотить в жизнь только в виде победы в первом сете. А далее на корте доминировала Бушар, победившая в трех сетах.
WTA 1000 Мадрид. Первый круг
Даяна Ястремская (Украина, Q) – Эжени Бушар (Канада, Q) – 7:6 (8:6), 2:6, 2:6
Напомним, Ястремская пробилась в основную сетку турнира в Мадриде сквозь сито квалификации, где провела две победные встречи.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинская теннисистка сыграет против Эжени Бушар из Канады
Украинский вратарь провел не лучший матч