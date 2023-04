Ему заплатила Барселона. Реакция болельщиков Реала на игру Лунина с Жироной

Во вторник, 25 апреля, состоялся матч 31-го тура чемпионата Испании по футболу между клубами «Жирона» и «Реал». Игра завершилась поражением королевского клуба со счетом 2:4.

С первых минут на поле вышли украинцы – хавбек хозяев Виктор Цыганков и вратарь гостей Андрей Лунин.

Форвард «Жироны» Валентинос Кастельянос оформил покер, забив 4 гола Андрею Лунину. Это первый покер в ворота «Реала» в Ла Лиге в XXI столетии. Такого не удавалось даже Лионелю Месси.

Андрей Лунин, пропустив 4 гола, получил самую низкую оценку среди обеих команд по версии WhoScored – 5.4.

После завершения матча болельщики мадридского «Реала» раскритиковали Андрея. Однако более внимательные фаны заметили и ужасные действия обороны «сливочных» и не стали винить украинца в провале команды:

Abed hammoud: «Лунин не вратарь».

chyba.lamerskyy: «Пожалуйста, продайте Лунина».

Crstnxscottt: «Барселона» заплатила Лунину, чтоб тот ничего не делал 90 минут».

PuskasGento_RMA: «Те, кто говорит, что виноват Лунин, определенно слепы и не видят бедствия защиты. Милитао отдает слишком компрометирующие пасы Лунину, как и Рюдигер, но эти пасы никогда не делаются Тибу. Лунин играет 3 раза в год».

SANGREMADRIDISTA: «Для меня это не вина Лунина, он никогда не играет, и это очень тяжело. Быть вторым вратарем — самая сложная работа, тем более если перед тобой Тибо Куртуа. Удачи, Лунин».

Jamal Joël Souleman: «Защита на среднем уровне, а Лунину не хватает игрового времени».

Danka_me: «Лунина я не осуждаю, но он и не спасал. Кем бы вы ни были, вы должны воспользоваться этими возможностями и проявить себя. Он не сделал там ничего важного сегодня. Очевидно, я думаю, что он не вратарь для Реала, и это больно, я волнуюсь за его будущее...».

Rodrigo Perez: «Он отличный вратарь, ему просто нужно войти в ритм. Для меня Лунин может быть отличным вратарем, потому что у него хорошая передача мяча, и он неплох как голкипер».

Big Awor: «Милитао был бесполезен. Он бесцельно отправил мяч на угловой, а также не сумел закрыть соперника, что привело к этому голу... Пожалуйста, не трогайте Лунина».

