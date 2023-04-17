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  4. Худший тренер в мире? Команды Лэмпарда набрали 5 очков в 17 последних играх
Англия
17 апреля 2023, 14:05 |
514
0

Худший тренер в мире? Команды Лэмпарда набрали 5 очков в 17 последних играх

У Фрэнка мало что получается в последнее время

17 апреля 2023, 14:05 |
514
0
Худший тренер в мире? Команды Лэмпарда набрали 5 очков в 17 последних играх
Getty Images/Global Images Ukraine. Фрэнк Лэмпард

Новый наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард неудачно начал работу в лондонском клубе, проиграл первые три встречи.

Сначала «синие» уступили «Вулверхэмптону» в чемпионате (0:1), затем проиграли «Реалу» в Лиге чемпионов (0:2), а также завершили поражением матч АПЛ против «Брайтона» (1:2).

Отметим, что до «Челси» последним местом работы Фрэнка Лэмпарда был «Эвертон», с которым он набрал 5 очком в своих последних 14 матчах.

Если добавить еще три проигранных встречи во главе «Челси» – показатели 44-летнего британского специалиста выглядят удручающе.

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Фрэнк Лэмпард Челси Эвертон Английская Премьер-лига
Источник WhoScored
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