Худший тренер в мире? Команды Лэмпарда набрали 5 очков в 17 последних играх

Новый наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард неудачно начал работу в лондонском клубе, проиграл первые три встречи.

Сначала «синие» уступили «Вулверхэмптону» в чемпионате (0:1), затем проиграли «Реалу» в Лиге чемпионов (0:2), а также завершили поражением матч АПЛ против «Брайтона» (1:2).

Отметим, что до «Челси» последним местом работы Фрэнка Лэмпарда был «Эвертон», с которым он набрал 5 очком в своих последних 14 матчах.

Если добавить еще три проигранных встречи во главе «Челси» – показатели 44-летнего британского специалиста выглядят удручающе.

🫠 Frank Lampard's last 17 matches as a manager (all comps):



❌ Lost 2-1

❌ Lost 2-0

❌ Lost 1-0

❌ Lost 2-0

❌ Lost 2-1

❌ Lost 3-1

❌ Lost 4-1

🤝 Drew 1-1

❌ Lost 2-1

❌ Lost 3-0

❌ Lost 4-1

❌ Lost 2-0

🤝 Drew 0-0

✅ Won 3-0

❌ Lost 1-0

❌ Lost 2-0

❌ Lost 2-1 pic.twitter.com/3wtrCR8QHe