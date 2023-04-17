Худший тренер в мире? Команды Лэмпарда набрали 5 очков в 17 последних играх
У Фрэнка мало что получается в последнее время
Новый наставник «Челси» Фрэнк Лэмпард неудачно начал работу в лондонском клубе, проиграл первые три встречи.
Сначала «синие» уступили «Вулверхэмптону» в чемпионате (0:1), затем проиграли «Реалу» в Лиге чемпионов (0:2), а также завершили поражением матч АПЛ против «Брайтона» (1:2).
Отметим, что до «Челси» последним местом работы Фрэнка Лэмпарда был «Эвертон», с которым он набрал 5 очком в своих последних 14 матчах.
Если добавить еще три проигранных встречи во главе «Челси» – показатели 44-летнего британского специалиста выглядят удручающе.
🫠 Frank Lampard's last 17 matches as a manager (all comps):— WhoScored.com (@WhoScored) April 17, 2023
❌ Lost 2-1
❌ Lost 2-0
❌ Lost 1-0
❌ Lost 2-0
❌ Lost 2-1
❌ Lost 3-1
❌ Lost 4-1
🤝 Drew 1-1
❌ Lost 2-1
❌ Lost 3-0
❌ Lost 4-1
❌ Lost 2-0
🤝 Drew 0-0
✅ Won 3-0
❌ Lost 1-0
❌ Lost 2-0
❌ Lost 2-1 pic.twitter.com/3wtrCR8QHe
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В финале «Фенербахче» разгромил турецкую команду «Чукурова» со счетом 99:60
Sport.ua – о конфликте в мюнхенском клубе и перспективах сенегальца