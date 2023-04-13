Туманный Альбион ждет. Гент и Вест Хэм сыграли вничью в четвертьфинале ЛК
Игра завершилась со счетом 1:1, все решится в Лондоне
В четверг, 13 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги Конференций между клубами «Гент» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл Дэнни Ингс на 45+3 минуте после паса Джаррода Боуэна. Спустя 12 минут после начала второй 45-минутки Уго Кейперс сравнял счет.
В конце встречи Камиль Пятковски получил красную карточку за свое необдуманное поведение, был риск того, что арбитр назначит пенальти в ворота Гента, однако вскоре он пересмотрел повтор с помощью VAR и не назначил не только пенальти, но и отменил красную для Пятковски.
Ответный матч между клубами состоится 20 апреля в Лондоне.
Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч
Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1
Голы: Кейперс, 57 – Ингс, 45+3
Видео голов и обзор матча:
It ends level in Belgium. pic.twitter.com/2l06oIHofj— West Ham United (@WestHam) April 13, 2023
FT 1-1 | We meet again in London 🇬🇧 #UECL #gntwhu pic.twitter.com/4WY7b9ZJnK— KAA Gent (@KAAGent) April 13, 2023
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Браун Идейе зажигает за «Ярмук»
Элина не удержала преимущество в матче второго раунда на турнире ITF в Швейцарии