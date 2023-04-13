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  4. Туманный Альбион ждет. Гент и Вест Хэм сыграли вничью в четвертьфинале ЛК
Лига конференций
Гент
13.04.2023 19:45 – FT 1 : 1
Вест Хэм
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Лига Европы
13 апреля 2023, 21:57 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:31
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Туманный Альбион ждет. Гент и Вест Хэм сыграли вничью в четвертьфинале ЛК

Игра завершилась со счетом 1:1, все решится в Лондоне

13 апреля 2023, 21:57 | Обновлено 13 апреля 2023, 22:31
170
0
Туманный Альбион ждет. Гент и Вест Хэм сыграли вничью в четвертьфинале ЛК
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги Конференций между клубами «Гент» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл Дэнни Ингс на 45+3 минуте после паса Джаррода Боуэна. Спустя 12 минут после начала второй 45-минутки Уго Кейперс сравнял счет.

В конце встречи Камиль Пятковски получил красную карточку за свое необдуманное поведение, был риск того, что арбитр назначит пенальти в ворота Гента, однако вскоре он пересмотрел повтор с помощью VAR и не назначил не только пенальти, но и отменил красную для Пятковски.

Ответный матч между клубами состоится 20 апреля в Лондоне.

Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч

Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1

Голы: Кейперс, 57 – Ингс, 45+3

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
Kamil Piatkowski (Гент) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Гент).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Вест Хэм).
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Гент Вест Хэм Лига конференций Дэнни Ингс видео голов и обзор
Источник Sport.ua
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