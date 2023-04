Туманный Альбион ждет. Гент и Вест Хэм сыграли вничью в четвертьфинале ЛК

В четверг, 13 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги Конференций между клубами «Гент» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл Дэнни Ингс на 45+3 минуте после паса Джаррода Боуэна. Спустя 12 минут после начала второй 45-минутки Уго Кейперс сравнял счет.

В конце встречи Камиль Пятковски получил красную карточку за свое необдуманное поведение, был риск того, что арбитр назначит пенальти в ворота Гента, однако вскоре он пересмотрел повтор с помощью VAR и не назначил не только пенальти, но и отменил красную для Пятковски.

Ответный матч между клубами состоится 20 апреля в Лондоне.

Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч

Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1



Голы: Кейперс, 57 – Ингс, 45+3

Видео голов и обзор матча:

