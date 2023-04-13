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  4. Гент – Вест Хэм – 1:1. Суперпас Пакеты, перекладина Орбана. Видео голов
Лига конференций
Гент
13.04.2023 19:45 – FT 1 : 1
Вест Хэм
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига конференций
13 апреля 2023, 22:57 | Обновлено 13 апреля 2023, 23:17
216
0

Гент – Вест Хэм – 1:1. Суперпас Пакеты, перекладина Орбана. Видео голов

Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Конференций

13 апреля 2023, 22:57 | Обновлено 13 апреля 2023, 23:17
216
0
Гент – Вест Хэм – 1:1. Суперпас Пакеты, перекладина Орбана. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 13 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги Конференций между клубами «Гент» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч

Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1

Голы: Кейперс, 57 – Ингс, 45+3

Видео голов и обзор матча:

События матча

90’
Kamil Piatkowski (Гент) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Гент).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Вест Хэм).
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Гент Вест Хэм видео голов и обзор Лига Европы
Источник Sport.ua
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