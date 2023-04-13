Лига конференций13 апреля 2023, 22:57 | Обновлено 13 апреля 2023, 23:17
216
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Гент – Вест Хэм – 1:1. Суперпас Пакеты, перекладина Орбана. Видео голов
Смотрите видеообзор первого матча 1/4 финала Лиги Конференций
13 апреля 2023, 22:57 | Обновлено 13 апреля 2023, 23:17
216
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В четверг, 13 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги Конференций между клубами «Гент» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:1.
Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч
Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1
Голы: Кейперс, 57 – Ингс, 45+3
Видео голов и обзор матча:
События матча
90’
Kamil Piatkowski (Гент) получает красную карточку.
57’
ГОЛ ! Мяч забил Уго Кейперс (Гент).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дэнни Ингс (Вест Хэм).
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