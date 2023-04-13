В четверг, 13 апреля, состоялся первый матч четвертьфинала Лиги Конференций между клубами «Гент» и «Вест Хэм». Игра завершилась со счетом 1:1.

Лига конференций. 1/4 финала. Первый матч

Гент (Бельгия) – Вест Хэм (Англия) – 1:1



Голы: Кейперс, 57 – Ингс, 45+3