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Англия
11 апреля 2023, 20:43 | Обновлено 11 апреля 2023, 20:45
885
0

ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с ключевым левым защитником

Бен Чилвелл останется в составе лондонцев минимум до 2027 года

11 апреля 2023, 20:43 | Обновлено 11 апреля 2023, 20:45
885
0
ОФИЦИАЛЬНО. Челси продлил контракт с ключевым левым защитником
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Чилвелл

Лондонский футбольный клуб «Челси» официально продлил контракт с 26-летним левым английским защитником Беном Чилвеллом.

Новое соглашение рассчитано до 2027 года.

«Я чувствую себя очень комфортно в «Челси», и наслаждаюсь своим временем на поле здесь, поэтому я очень рад, что клуб хочет, чтобы я был частью этого проекта в долгосрочной перспективе, и я счастлив продлить контракт.

Мы много работаем для достижения успеха, и я сделаю все возможное, чтобы вызвать больше улыбок на лицах болельщиков, которые очень тепло приняли меня», – прокомментировал подписание нового договора Чилвелл.

Чилвелл присоединился к лондонскому к луб в августе 2020 года. Бен перешел к «пенсионерам» из «Лестера» за 50 миллионов фунтов стерлингов. За все время он провел 80 матчей в футболке «Челси», в которых забил 9 голов и отдал 12 голевых передач.

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Бен Чилвелл продление контракта Челси
Источник ФК Челси
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