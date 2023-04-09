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WTA
09 апреля 2023, 23:25 | Обновлено 10 апреля 2023, 00:44
383
0

Королева твиннеров. Жабер обыграла Бенчич в финале турнира в Чарльстоне

Онс в двух сетах справилась с Белиндой за 2 часа

09 апреля 2023, 23:25 | Обновлено 10 апреля 2023, 00:44
383
0
Королева твиннеров. Жабер обыграла Бенчич в финале турнира в Чарльстоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Онс Жабер

Пятая ракетка мира Онс Жабер (Тунис) выиграла грунтовой турнир серии WTA 500 в Чарльстоне (США).

В финале соревнований Онс в двух сетах обыграла Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 11) за 2 часа.

WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал

Белинда Бенчич [4] – Онс Жабер [2] – 6:7 (6:8), 4:6

В первой партии Жабер проигрывала со счетом 3:5, однако смогла перевести игру на тай-брейк. При счете 5:4 (30:40) на подаче Белинды Онс сделала твиннер и выиграла поинт, тем самым прервав подачу соперницы. Ранее Жабер сделала такой же прием в игре с Цуренко, но тогда твиннер был исполнен со спины.

Этот трофей стал для Онс четвертым в ее карьере. Последний раз она брала титул в июне 2022 года. Также на счету туниской теннисистки 2 финала на соревнованиях Grand Slam.

Видео твиннера от Жабер:

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Онс Жабер Белинда Бенчич WTA Чарльстон
Источник Sport.ua
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