Королева твиннеров. Жабер обыграла Бенчич в финале турнира в Чарльстоне
Онс в двух сетах справилась с Белиндой за 2 часа
Пятая ракетка мира Онс Жабер (Тунис) выиграла грунтовой турнир серии WTA 500 в Чарльстоне (США).
В финале соревнований Онс в двух сетах обыграла Белинду Бенчич (Швейцария, WTA 11) за 2 часа.
WTA 500 Чарльстон. Грунт. Финал
Белинда Бенчич [4] – Онс Жабер [2] – 6:7 (6:8), 4:6
В первой партии Жабер проигрывала со счетом 3:5, однако смогла перевести игру на тай-брейк. При счете 5:4 (30:40) на подаче Белинды Онс сделала твиннер и выиграла поинт, тем самым прервав подачу соперницы. Ранее Жабер сделала такой же прием в игре с Цуренко, но тогда твиннер был исполнен со спины.
Этот трофей стал для Онс четвертым в ее карьере. Последний раз она брала титул в июне 2022 года. Также на счету туниской теннисистки 2 финала на соревнованиях Grand Slam.
Видео твиннера от Жабер:
a front tweener? 😳— wta (@WTA) April 9, 2023
A FRONT TWEENER! 🤩@Ons_Jabeur | #CharlestonOpen pic.twitter.com/rkPzxIqBBM
From 2022 finalist to 2023 champion ✨@Ons_Jabeur is your @CharlestonOpen champion! pic.twitter.com/OHcd7FIV9u— wta (@WTA) April 9, 2023
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