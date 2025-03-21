Элина Свитолина – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 марта украинская теннисистка Элина Свитолина (WTA 22) начнет выступления на хардовом турнире WTA 1000 в Майами, США.

Во 2-м раунде украинка сыграет против олимпийской чемпионки 2020 года Белинды Бенчич (Швейцария, WTA 45). Поединок пройдет 4-м запуском на корте №1 после игры Кесслер – Носкова. Ориентировочное время старта матча – 23:00 по Киеву.

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Это будет пятая встреча соперниц. Счет 2:2.

Победительница противостояния в 1/16 финала выйдет на корт либо против Каролины Муховой (Чехия, WTA 14), либо против Виктории Азаренко (WTA 32).

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