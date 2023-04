Аль-Айн Реброва с голом Ярмоленко разгромил соперника в ОАЭ

В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 22-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между клубами «Аль-Айн» и «Хор-Факкан». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, которых тренирует украинский специалист Сергей Ребров.

Счет в поединке был открыт на 54-й минуте благодаря голу Эрика. На 64-й преимущество «Аль-Айна» увеличил Коджо Лаба, а уже на 67-й свой первый гол после травмы оформил украинский вингер Андрей Ярмоленко.

Для Андрея этот мяч стал 9-м в текущем сезоне в футболке «Аль-Айна» в 20 матчах. Также на его счету 3 ассиста.

Сейчас «Аль-Айн» занимает 2-е место в таблице чемпионата ОАЭ, имея в своем активе 44 пункта после 22 туров. У лидера «Аль-Ахли» Дубай 49 пунктов.

Чемпионат ОАЭ по футболу. 22-й тур

Хор-Факкан – Аль-Айн – 0:3

Голы: Эрик, 54, Лаба, 64, Ярмоленко, 67

Final Whistle, Khorfakkan 0 and @alainfcae 3 #alainclub pic.twitter.com/L2fmKTKhqe

Yarmolenko after the third goal #alainclub || @alainfcae pic.twitter.com/l4QG4S0j8p