Аль-Айн Реброва с голом Ярмоленко разгромил соперника в ОАЭ
Команда украинского специалиста обыграла ФК «Хор-Факкан» со счетом 3:0 в гостях
В воскресенье, 9 апреля, состоялся матч 22-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между клубами «Аль-Айн» и «Хор-Факкан». Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей, которых тренирует украинский специалист Сергей Ребров.
Счет в поединке был открыт на 54-й минуте благодаря голу Эрика. На 64-й преимущество «Аль-Айна» увеличил Коджо Лаба, а уже на 67-й свой первый гол после травмы оформил украинский вингер Андрей Ярмоленко.
Для Андрея этот мяч стал 9-м в текущем сезоне в футболке «Аль-Айна» в 20 матчах. Также на его счету 3 ассиста.
Сейчас «Аль-Айн» занимает 2-е место в таблице чемпионата ОАЭ, имея в своем активе 44 пункта после 22 туров. У лидера «Аль-Ахли» Дубай 49 пунктов.
Чемпионат ОАЭ по футболу. 22-й тур
Хор-Факкан – Аль-Айн – 0:3
Голы: Эрик, 54, Лаба, 64, Ярмоленко, 67
Final Whistle, Khorfakkan 0 and @alainfcae 3#alainclub pic.twitter.com/L2fmKTKhqe— Al Ain FC (@alainfcae_en) April 9, 2023
Yarmolenko after the third goal #alainclub || @alainfcae pic.twitter.com/l4QG4S0j8p— Al Ain FC (@alainfcae_en) April 9, 2023
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