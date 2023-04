В воскресенье, 9 апреля, проходит матч 22-го тура чемпионата ОАЭ по футболу между клубами «Хор-Факкан» и «Аль-Айн».

На 67-й минуте игры украинский вингер гостей Андрей Ярмоленко забил 3-й гол своей команды в поединке.

Для Андрея этот мяч стал 9-м в текущем сезоне в футболке «Аль-Айна» в 20 матчах. Также на его счету 3 ассиста.

ВИДЕО. Жирная точка в матче Аль-Айна. Ярмоленко забил 9-й гол в сезоне

Here’s Yarmolenko’s goal this evening!



Ending the weekend on a low key high after a relatively underwhelming one for Ukrainian talents abroad pic.twitter.com/pTw6UNb1mZ