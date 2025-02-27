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  4. «Команда могла б умереть». Футболист Динамо – о тренировках Лобановского
Украина. Премьер лига
27 февраля 2025, 12:51 |
720
0

«Команда могла б умереть». Футболист Динамо – о тренировках Лобановского

Андрей Ярмоленко прокомментировал нагрузки в современном футболе

27 февраля 2025, 12:51 |
720
0
«Команда могла б умереть». Футболист Динамо – о тренировках Лобановского
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Ярмоленко

Футболист киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мнением о нагрузках в современном футболе и сравнил их с тренировками легендарного наставника Валерия Лобановского:

«Если сравнивать времена Лобановского, то там совсем другие нагрузки были. Если сейчас нам дали бы те упражнения и тесты, которые исполняли тогда, то команда могла б умереть.

В любом случае, каждый футболист должен ориентироваться на себя и свои чувства. Это не зависит от выигранных трофеев. Если у тебя нет мотывации просыпаться, тренироваться и выходить на футбольное поле, нет смысла заставлять себя и мучать», – считает Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что вингер сборной Украины рассказал о возможном завершении карьеры.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Андрей Ярмоленко Валерий Лобановский
Николай Титюк Источник: YouTube
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