«Команда могла б умереть». Футболист Динамо – о тренировках Лобановского

Футболист киевского «Динамо» Андрей Ярмоленко поделился мнением о нагрузках в современном футболе и сравнил их с тренировками легендарного наставника Валерия Лобановского:

«Если сравнивать времена Лобановского, то там совсем другие нагрузки были. Если сейчас нам дали бы те упражнения и тесты, которые исполняли тогда, то команда могла б умереть.

В любом случае, каждый футболист должен ориентироваться на себя и свои чувства. Это не зависит от выигранных трофеев. Если у тебя нет мотывации просыпаться, тренироваться и выходить на футбольное поле, нет смысла заставлять себя и мучать», – считает Ярмоленко.

Ранее сообщалось, что вингер сборной Украины рассказал о возможном завершении карьеры.