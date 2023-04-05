Александр ИЩЕНКО: «Должны сохранить генофонд украинского футбола»

Война очень серьезно отразилась на украинском футболе. Больше всего пострадал юношеский сектор. ДЮФЛ в прошлом году не проводили из-за безопасности. Удержать на плаву футбольную Академию, когда большое количество людей выехали за границу, и футболисты до 18 лет имеют свободный выезд – невероятно тяжело.

Руководитель Академии «Динамо» Александр Ищенко рассказал о жизни футбольной школы столичной команды во время войны.

– Александр Алексеевич, как Академия «Динамо» переживает войну?

– События в стране не могли пройти мимо работы футбольной школы. В апреле прошлого года руководителями клуба были приняты экстренные меры, чтобы обезопасить футболистов. Было принято решение помочь выезду игроков за границу. Тогда была такая всеобщая тенденция.

Благодаря хорошим отношениям с «Академией Пушкаша» и «Вислой» Краков с активной помощью клуба «Мункач» Мукачево мы вывезли две группы 2005 и 2006 года рождения в Будапешт, еще две группы 2007 и 2008 в Кишварду. 2010 год был в Сосновке, это пригород Катовице в Польше.

С мая месяца там начали работать. Были созданы условия для тренировочного процесса. Имели хорошие спарринги. Мы вышли на хороший уровень, который позволил нам выйти с минимальными потерями из сложной ситуации.



– Сейчас Академия находится в Германии. Почему выбрали Кельн?

– 5 июля покинули Венгрию. Ситуация требовала работать дальше. У нас контакты со многими командами. Мы обратились в клуб «Кельн» с просьбой помочь организовать работу школы в их городе. Согласие было получено.

Мы уехали тремя группами – 2007, 2008, 2009 годов. Они разместили нас в отеле. Создали хорошие условия. Помогли организовать кухню. Мы привезли наших двух поваров, чтобы игроки чувствовали себя, как дома.

Тренируемся на одной из баз футбольного клуба «Кельн». Есть все возможности для работы. Проводим спарринги с командами Германии, Бельгии, Нидерландов.

Главные трудности лежат в психологической плоскости – длительном пребывании детей без родителей. Надеемся, что сможем преодолеть все проблемы и возвратиться домой. Сохраним генофонд украинского футбола.

Возвращаем детей к нормальной жизни. Психологически им тоже тяжело. Становятся замкнутыми, инертными из-за войны. Они должны оставаться детьми

– Академия в Киеве на Нивках работает?

– По полной программе. Когда воздушные тревоги, то понятно, что все уходят в укрытие.

Мы провели предновогодний турнир, в котором принимали участие 32 команды. Надо было видеть эти эмоции. Многие родители приходили и благодарили руководство клуба, потому что сейчас не в каждом городе можно проводить такие турниры.

Возвращаем детей к нормальной жизни. Психологически им тоже тяжело. Становятся замкнутыми, инертными из-за войны. Они должны оставаться детьми.

Школа работает в своем обычном режиме. 4 апреля начинается чемпионат Киева. А 7-го числа - Кубок ДЮФЛ. Футбольный мир сражается. И наши дети несокрушимы.



– В этом году состоялся набор в самые молодые классы Академии «Динамо»?

– Да. Мы не прекращаем селекцию. Пока нет массовости, все более точечно.

На турнирах, которые проводились по всем возрастным группам, мы внимательно следили за ребятами, которые могут нас усилить. Мы пошли на эксперимент: набрали группы 5-летних. Очень интересно за ними наблюдать. Они работают с огромным желанием и азартом. Будем продолжать заниматься в этом направлении.



– Отсутствие официальных матчей в виде ДЮФЛ – проблема?

– Да. Мы видим на уровне взрослого футбола этому подтверждение. Национальная команда не собиралась полгода, не проводила матчей. Матч против Англии на «Уэмбли» не поразил. Для меня это не стало неожиданностью.

Конечно, тяжело без официальных матчей. Но мы стараемся находить выход из этой ситуации. Есть четкая рекомендация УЕФА о проведении достаточного количества международных поединков. При всем уважении к ДЮФЛ и Кубку ДЮФЛ это не сравнится с «Сузуки Кап», который мы играли в Будапеште 2005 и 2006 годами. Там участвовали бразильский «Фламенго», португальский «Спортинг», мадридский «Реал». Или с турниром в Абано Терме – «Атлетико» Мадрид, австрийский «Ред Булл», японский «Токио» будут участниками в этом году в мае.



– Всех ли футболистов удалось сохранить?

– Ряд родителей вывезли своих детей за границу. Игрок 2007 года Александр Драган уехал с родителями в Италию, потому что семья имеет троих детей. Это право его отца - остаться в Италии. Решили, что сын останется там. Сейчас он играет за «Аталанту».

Есть другая история – капитан команды 2007 года Александр Ильченко сейчас в берлинской «Герте» Он однозначно сказал, что динамовец. Приезжает в Кельн в Академию. Хотя это из-за этого имеет проблемы.

Родители говорят, что как только ситуация стабилизируется в Украине, с большим удовольствием вернутся в родной клуб.



– «Шахтер» очень много потерял игроков, начиная с 2005 года, после начала войны. Какая самая большая потеря у «Динамо»?

– Еще рано авансы выдавать. У нас есть четкое видение группы игроков, которая наиболее перспективна. Часто бывает, что игрок в 16 лет выглядит очень хорошо и перспективно. А другой футболист, ранее себя не показывавший, в 17 лет начинает его превосходить. Сейчас период становления.

Я уже могу сказать, что мы допустили стратегическую ошибку. Полтора месяца сборов для команды 2006 года – очень тяжелый момент, физический, психологический. Они с большим желанием работали в Турции на сборах. А потом через 10 дней элит-раунд на Кипре для сборной Украины, где динамовцы составляют костяк команды. Мы перегнули палку. Для игроков был первый сбор футбольной жизни. Футболисты были под психологическим давлением – рядом первая команда, большие стадионы, сильные соперники. Потом эмоций не хватило на Кипре.

Вряд ли можно было это предвидеть. Теперь многие в психологической или функциональной яме после сборной. Очень хотели поехать на Евро. Потенциал этой команды очень высок. Я думаю, что из этого набора у нас будет значительная группа игроков, которая через год-два будет играть за первую команду.



– Ситуация с Кириллом Пашко. Он был в «Спортинге». Трудно ли было его возвращать?

– Наши руководители Григорий Михайлович и Игорь Михайлович умеют убеждать. Они сыграли решающую роль, чтобы собрать эту команду в Венгрии после начала войны и сохранить.



ФК Динамо. Кирилл Пашко

– В «Гурнике» Забже на хорошем счету форвард 2008 года рождения Богдан Попов. К нему приписывают интерес со стороны «Фиорентины». Он уже потерян для «Динамо»?

– Я встречался с его отцом. Мы продолжаем общаться. Я уверен, что у «Динамо» есть условия, чтобы Богдан здесь раскрылся. Проблемы Попова совсем не волнуют руководителей клуба «Гурник» Забже. Они уже возили его на просмотр в европейские клубы. Там отмечают его недостатки. Богдана ставят на позицию левого полузащитника, центрального полузащитника. У нас он играл в атаке. Мы подходим к вопросу скрупулезнее и даем возможность показать себя, где он может себя проявить. Даем футболисту право выбора. Там этого выбора никто не дает. Нужны игроки на конкретную позицию. Не подошел – до свидания. Я посоветовал отцу не терять время. Там не потребуется и нам уже не подойдет. На этой позиции интересен футболист, который уже не играет не хуже Попова. Жаль, что мальчик может не развиваться, потому что у отца амбиции. Уровень «Динамо» и «Гурника» Забже несколько отличается.



– За юношескую команду «Фиорентины» играет Андрей Лисицкий. Сын Виталия Лисицкого, когда-то игравшего за «Динамо». Какая ситуация с этим футболистом?

– Отец настоял, чтобы сын выехал. Мы не можем запретить. Безопасность ребенка – главное. Андрей работает во Флоренции. Для Виталия Лисицкого «Динамо» – не чужой клуб. Мы общаемся. Сейчас все без изменений.



– Вратарь «Байера» Александр Петренко. Какая ситуация с ним?

– Здесь все сложнее. Он был в венгерской «Кишварде» после начала войны. Там очень нравился тренеру вратарей первой команды Сандро Томичу. Петренко – вратарь с хорошими задатками.

У него возникли проблемы со здоровьем в Венгрии. Мама решила, что сына недостаточно лечат. Забрала Сашу и хотела привезти в Украину к врачам. Но потом изменила свое решение и очутилась в Германии. После чего Петренко оказался в «Байере». Сыграл даже за команду U-19. Наша Академия там рядом. Они встречаются. С отцом мы разговаривали. Он говорит, когда ситуация нормализуется в Украине, они вернутся.

Успех работы футбольной команды зависит от селекции. Это не значит, что мы должны брать только игроков из других команд. Отбор идет внутри клуба. Должен быть нюх на игрока

– Поколение 2006 года называют одним из самых сильных в истории украинского футбола. В чем его парадокс?

– Успех работы футбольной команды зависит от селекции. Это не значит, что мы должны брать только игроков из других команд. Отбор идет внутри клуба. Должен быть нюх на игрока.

Селекция ведется каждый день. Любой турнир, любые соревнования под нашим наблюдением. У нас есть группа селекции, которую возглавляет Виктор Маташевский. В прямые обязанности тренеров входит анализировать соперника, игроков, против которых мы играем. Это трудная не всегда благодарная работа. Нужно вести ежедневно, чтобы приглашать перспективных ребят. Теми возможностями и условиями, которые есть у «Динамо», в Украине мало кто может похвастаться. Это условия для тренировочного процесса, уровень турниров, в которых принимаем участие.



– Решение отправить команду 2006 года вместе с тренерами в «Зарю» U-19 себя оправдывает?

– Однозначно, да. У меня сомнений не было. Я посоветовался с Мохником Сергеем Андреевичем, куратором U-19. У нас была вторая направленность. Затем сменился вектор. Это пошло на пользу. Игроки быстрее взрослеют. Отходят от детского футбола и быстрее переходят ко взрослому. Есть риски и трудности, связанные с травматизмом и психологией. Эта идея однозначно удалась.



– Кирилл Пашко, Владислав Калин, Матвей Пономаренко уже сыграли за первую команду. Не мешает ли дополнительное внимание этим юным футболистам?

– Мешает, но это работа журналистов. Вам хочется быстрого развития игроков. Важно, чтобы они понимали, что это только начало. Дальше нужно еще очень много работать. Хочется верить, что они это спокойно восприняли.

Все перечисленные ребята не избалованы. Они живут футболом и очень хотят успешно играть на взрослом уровне. Надеются, что в обозримом будущем это будет помощь первой команде. Это главная цель.



ФК Динамо. Матвей Пономаренко



– Опорный полузащитник 2006 года и игрок сборной этого года Даниил Ищенко – ваш родственник?

– Нет. Это однофамилец. Почему-то многие считают его моим сыном. Бог мне дал две дочери. Его отец Николай Ищенко, который в свое время играл за «Карпаты», «Шахтер», а сейчас работает в Академии «Динамо». У меня с Николаем хорошие личные отношения, мы вместе работали в «Карпатах».

У Даниила хорошие гены от отца – физически сильный, имеет бойцовские качества, характер. Ищенко-младший в обойме игроков, представляющих интерес для первой команды. Но торопиться не нужно.

– Не так давно была информация, что «Аталанта» интересовалась Пашко. Вообще, большой интерес к игрокам и нет ли агентского фактора, который пытается задурить голову молодых футболистов?

– В Германии подходят люди с предложением заработать денег. Я понимаю, что для агентов это потенциальный заработок. Говорю: «Ребята, обращайтесь к руководителям». Но они идут на контракт с игроками. Пытаются подписать с ними агентские соглашения, побуждают к определенным действиям. Большинство ребят дорожит маркой, званием игрока «Динамо» и преданы своему клубу.

– Дети известных футболистов тоже проходят Академию. Сейчас уже за юношескую команду играет сын Олега Гусева Алексей. Мы вспомнили Ищенко, Лисицких. Фамилия отца мешает молодым игрокам?

– Я не вижу здесь проблем. Разве что чувство ответственности. Потому что смотрят придирчиво. Это даже хорошо. Есть преемственность поколений. Дети должны стремиться превзойти родителей. Карты им в руки. А их родители должны ими гордиться.

У Яшкина были претензии ко мне. Что я не даю ему возможности роста как тренеру. Я категорически не согласен



– Бывший тренер Академии «Динамо» Артем Яшкин сейчас работает в «Рухе». Почему разошлись дороги?

– У Артема Александровича были претензии ко мне. Что я не даю ему возможности роста как тренеру. Я категорически не согласен. Нет у меня пристрастного отношения ни к одному наставнику Академии. Есть требования. Они очень высоки. Если тренер их выполняет, он растет и прогрессирует. В свое время с Академии начинали Сергей Федоров, Игорь Костюк, Олег Венглинский. Сейчас они уже работают в юношеской команде.



– У вас полтора года нет иностранных методистов. Последними были Гильермо Самсо и Рамон Катала. Это вопрос финансовый, или в этом нет необходимости?

– Я не думаю, что наши руководители обращают внимание на финансы, когда речь идет о развитии молодых игроков. Здесь главное - качественно улучшить работу школы. Это было сделано.

Мы многое взяли от каждого методиста, который работал в Академии. Испанцы внесли большой вклад в создание методологии тренировочного процесса. Это все документировано, есть на видео. Мы обращаемся к отдельным моментам, когда возникает потребность. Не будем забывать о фирменном стиле «Динамо» – игра флангами, быстрый выход из обороны, физическая подготовка. Сейчас таков микс подготовки. Из разных подходов мы сделали одно целое, что стало методологией школы.



– Юношеская команда «Динамо» три года не была чемпионом. В этом сезоне есть отставание от «Руха». Как вы оцените выступления команды Игоря Костюка?

– Здесь нельзя однозначно сказать. Дважды за это время чемпионат не был доигран: сначала через ковид, а затем войну. «Шахтер» в позапрошлом сезоне опередил нас только по дополнительным показателям.

Отлично, что появился такой соперник, как «Рух». На западе и в центре страны они активно проводят селекцию. Григорий Козловский построил отличную базу. Набрали молодых тренеров, которые «пашут». Это дало результаты. Ребята идут туда. Там хороший коллектив, хорошая аура, хорошая методология. Это соперник, достойный уважения. Конкуренция никому не была лишней.

Я открою тайну. В июне-июле планируем провести Кубок вызова четырьмя возрастными группами против «Руха». Мы готовы принять вызов. После Кубка ДЮФЛ и возвращения наших команд из Кельна мы готовы провести эти спарринги. Для тренеров это будут очень полезные матчи. Мы увидим реальное соотношение сил в юношеском футболе.

– 2005 и 2006 годы в сборных Украины имеют базовую команду «Динамо». Это признание работы Академии.

– Я бы не стал так говорить. После завершения юношеского чемпионата мира-2019 у нас даже полслова не было сказано наставником Александром Петраковым о клубах, которые подготовили игроков. Я не согласен с термином «мои воспитанники», который себе позволял Александр Васильевич. Это воспитанники футбольных школ. Было обидно, потому что больше всего было представительство «Динамо». Нужно было поблагодарить школы «Динамо», «Шахтера», «Ворсклы», «Металлиста». Доброго слова никто не сказал о тех, кто подготовил этих игроков. Хотелось бы понимания и тренерской солидарности.

Сергей ТИЩЕНКО