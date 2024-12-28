Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сопернику Динамо в ЛЕ пообещали большие деньги, если они победят киевлян
Лига Европы
28 декабря 2024, 20:18 |
1732
7

Сопернику Динамо в ЛЕ пообещали большие деньги, если они победят киевлян

Следующий матч подопечные Шовковского сыграют против «Галатасарая»

28 декабря 2024, 20:18 |
1732
7
Сопернику Динамо в ЛЕ пообещали большие деньги, если они победят киевлян
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Галатасарай

21 января 2025 года киевское «Динамо» проведет матч 7-го тура основного этапа Лиги Европы против «Галатасарая».

Соперник подопечных Александра Шовковского будет достаточно мотивированным. Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек пообещал игрокам стамбульского клуба солидный бонус за победу против «сине-белых». Кроме того, если в матче 8-го тура «Галатасарай» обыграет и «Аякс», то президент выделит на команду 350 тысяч евро.

После шести туров «Динамо» закрывает турнирную таблицу ЛЕ, «Галатасарай» борется за прямое попадание в 1/8 финала еврокубка, занимая шестое место с 12 очками.

По теме:
ВИДЕО. Вингер Динамо ногой сломал нос сопернику и получил прямую красную
ФОТО. Жена экс-звезды Динамо в бикини очаровывает формами на пляже
Не Шовковский и не Ребров. Милевский определил лучшего тренера Украины
Динамо Киев Галатасарай Лига Европы Галатасарай - Динамо бонусы финансы
Дмитро Олійник Источник: Galatasaray Gazetesi
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 28 декабря 2024, 21:01 1
Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Лацио – Аталанта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 28 декабря в 21:45 по Киеву

«Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана
Футбол | 28 декабря 2024, 13:32 8
«Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана
«Цементирует ситуацию» Эксперт признался, спасет ли проба В Мудрика от бана

Сергей Попик прокомментировал допинг-скандал звездного футболиста

«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
Футбол | 28.12.2024, 07:27
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Голову бы снесли, куда шутить?» Милевский снова уничтожил звезду Динамо
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
Бокс | 28.12.2024, 09:01
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
«Это было очень легко». Анбер назвал счет реванша между Усиком и Фьюри
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
Бокс | 28.12.2024, 08:41
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
НЕЛЬСОН: «Этот боксер нокаутирует Усика и сбросит его с трона»
Комментарии 8
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
sania
Одразу арендують в Трабзона Зуба і точно обіграють..
Ответить
+1
SandroKing
Анекдот)
Ответить
-1
Олександр
А що є такі хто не виграє в Динамо ?
Ответить
-2
Показать Скрыть 3 ответа
AK.228
Они и без премий обыграют Динамо… это не сложно 
Ответить
-3
Дыряво с пердя🤣
Ответить
-4
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
Дюбуа без колебаний назвав победителя возможного мегафайта Фьюри – Джошуа
27.12.2024, 13:52
Бокс
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
ВИДЕО. Станцевала без одежды. Скандальная экс-жена динамовца раздала огня
27.12.2024, 11:01 14
Футбол
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
Роналду обратился к голкиперу Реала: «Ты должен был стать нападающим»
27.12.2024, 19:53 1
Футбол
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
«Это же несправедливо». Тренер Баколе назвал счет реванша Усик – Фьюри
27.12.2024, 09:27
Бокс
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
Ломаченко рассказал, что надо делать с агентами кремля из УПЦ МП
26.12.2024, 18:45 2
Бокс
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
Ошибка? Юрист рассказал, как допинг мог попасть в организм Мудрика
27.12.2024, 08:20 5
Футбол
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
«Жалкое зрелище». Эксперты  – о поведение Фьюри в реванше с Усиком
27.12.2024, 10:44 1
Бокс
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
«Нам не платят». Известно, куда пропал Ярославский, когда началась война
27.12.2024, 14:36 7
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем