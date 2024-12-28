Сопернику Динамо в ЛЕ пообещали большие деньги, если они победят киевлян
Следующий матч подопечные Шовковского сыграют против «Галатасарая»
21 января 2025 года киевское «Динамо» проведет матч 7-го тура основного этапа Лиги Европы против «Галатасарая».
Соперник подопечных Александра Шовковского будет достаточно мотивированным. Президент «Галатасарая» Дурсун Озбек пообещал игрокам стамбульского клуба солидный бонус за победу против «сине-белых». Кроме того, если в матче 8-го тура «Галатасарай» обыграет и «Аякс», то президент выделит на команду 350 тысяч евро.
После шести туров «Динамо» закрывает турнирную таблицу ЛЕ, «Галатасарай» борется за прямое попадание в 1/8 финала еврокубка, занимая шестое место с 12 очками.
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