Миколенко заявлен в запасе Эвертона на матч против Тоттенхэма

3 апреля в Ливерпуле на «Гудисон Парк» пройдет матч 29-го тура Английской Премьер-лиги, в котором «Эвертон» встретится с «Тоттенхэмом».

Старт поединка запланирован на 22:00 по киевскому времени.

Стали известны стартовые составы команд. Украинец Виталий Миколенко заявлен в запасе у ирисок.

Стартовые составы на матч Эвертон – Тоттенхэм

Your starting XI this evening 👊



Lloris returns to captain the side © pic.twitter.com/lnGKSzX5n0